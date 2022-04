Są sposoby na złagodzenie stresu. Uspokoi cię jedzenie tych produktów

Nie tylko zagrożenie śmiertelną chorobą wywołało stres, dołączyły tu również inne czynniki takie jak: niepewność jutra, utrata pracy i narastająca presja finansowa – wykazały badania.

Nie unikniesz stresu

Stres to reakcja organizmu na bodźce zewnętrzne lub psychiczne, które zaburzają jego prawidłową pracę. Towarzyszą mu zawsze poddenerwowanie i lęk. Stres może motywować nas do działania, ale też wpływać destrukcyjnie. Najnowsze badania donoszą, że najgorsze skutki dla organizmu wywołuje przewlekły stres, bo przyczynia się do osłabienia ogólnej kondycji organizmu.

Chociaż stres kojarzy nam się negatywnie, nie możemy go całkowicie uniknąć. Psycholodzy zwracają uwagę również na jego pozytywne strony. Jedną z nich jest motywacja do działania. Stres pobudza też organizm do tego, żeby był czujny. Gdy się stresujemy, w organizmie dochodzi do szeregu reakcji, czego objawem są: spięte mięśnie, spocone ręce, i przyspieszone bicie serca. Nasz organizm wydziela adrenalinę – dzięki temu jesteśmy przygotowani do działania.

Choroby, które wywołuje długotrwały stres

Naukowcy wskazują, że długotrwały stres jest przyczyną wielu problemów zdrowotnych takich jak:

otyłość,



depresja,

choroby serca,

cukrzyca,

a nawet przedwczesna śmierć.

Jak dieta wpływa na obniżenie poziomu stresu?

Najnowsze badania amerykańskich naukowców dowodzą, że jest grupa pokarmów, które obniżają poziom stresu i działają uspokajająco na nasz organizm. Włącz je do swojego jadłospisu!

Boćwina szwajcarska



To warzywo związane zarówno z burakami, jak i szpinakiem. Ma łagodny gorzkawy smak. Jest bogate w składniki odżywcze, takie jak witaminy A, C i K, a także żelazo, błonnik i potas. Stwierdzono, że spożycie tego warzywa zwiększa poziom energii w organizmie. Pomaga też zrównoważyć poziom cukru we krwi i obniżyć ciśnienie krwi. Boćwina szwajcarska jest również bogata w magnez. Ten składnik odżywczy pomaga uspokoić nerwy.



Zielona herbata



Zielona herbata bogata jest w przeciwutleniacze i związki bioaktywne, które poprawiają pracę mózgu, zapobiegają cukrzycy typu 2, zwalczają choroby serca i pomagają w utracie wagi. Stwierdzono, że osoby, które codziennie piją zieloną herbatę, żyją dłużej. Chociaż zielona herbata zawiera niewielką ilość kofeiny, może również pomóc ci się uspokoić. A to z powodu aminokwasu zwanego L–teaniną, która ma zdolność uwalniania napięcia, a fitochemikalia zawarte w zielonej herbacie pomagają wprowadzić cię w lepszy nastrój.



Mozzarella



Dziwisz się, że zjedzenie kawałka pizzy sprawia ci radość. To zasługa mozzareli. Jest to ser bogaty w białko o dużej zawartości probiotyków, które mają wpływ na poprawę nastroju. Ser zawiera również dużą ilość tryptofanu – aminokwasu, który pomaga organizmowi wytwarzać hormony relaksujące organizm, takie jak serotonina i melatonina.



Ryż brązowy



Włącz do diety brązowy ryż. Zawiera błonnik, magnez, selen, kwas foliowy, żelazo, wapń. Zdziwisz się, że miska brązowego ryżu może sprawić, że poczujesz się zrelaksowany? Jest na to wytłumaczenie. Kiedy spożywasz złożone węglowodany, twój organizm zaczyna produkować serotoninę, która wpływa na polepszenie nastroju, łagodzi objawy depresji i zmniejsza poziom lęku.



Ciepłe mleko



Mleko jest doskonałym źródłem wapnia, witamin B i D, potasu i białka, które chronią kości przed osteoporozą. Szklanka ciepłego mleka wypita przed snem relaksuje i ułatwia zasypianie, dzieje się tak za sprawą aminokwasów zawartych w mleku.

Jeśli jesteś uczulony na krowie mleko, możesz zastąpić je mlekiem sojowym lub migdałowym. Efekt będzie podobny.



Migdały



Najnowsze badania wskazują, że jedzenie migdałów uspakaja. Dzieje się tak za sprawą zawartego w nich cynku. Wiadomo również, że chociaż migdały zawierają sporą ilość tłuszczu, to są pokarmem, który może obniżyć wagę. Są ponadto dobrym źródłem białka i witaminy E, która pomaga zwalczać wolne rodniki.

Migdały mają też korzystny wpływ na obniżenie poziomu cukru we krwi i ciśnienia krwi, są też skuteczne, jeśli chodzi o łagodzenie problemów skórnych.



Wiśniowy sok



Najnowsze badania wskazują, że cierpki wiśniowy sok zawiera duże ilości melatoniny, która wpływa na poprawę jakości snu i umożliwia zasypianie, a także i zmniejsza stany zapalne w organizmie. Sok z wiśni posiada też błonnik i dużą ilość witamin A i C, a także trochę manganu, potasu i miedzi. Jeśli jesteś podatny na przeziębienia, może to wzmocnić twoją odporność.



Gorzka czekolada



Nic tak nie łagodzi stresu jak ciemna, gorzka czekolada. Jeśli będziesz jeść 4 kostki czekolady dziennie, (ok. 20 gramów) zauważysz efekty.

Gorzka czekolada jest też źródłem żelaza, magnezu, miedzi i fosforu. Zawiera też związki roślinne tzw. flawonole, które wpływają korzystnie na pracę serca i obniżają ciśnienie krwi. Jedzenie czekolady ma korzystny wpływ na funkcjonowanie mózgu, a także reguluje pracę jelit.Czytaj też:

