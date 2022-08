Poziom stresu i depresji wysoki jak nigdy. Jest jednak jeden pozytyw

Na kondycję psychiczną społeczeństwa wpływają m.in. kryzysy zdrowotny, klimatyczny czy polityczne, z którymi mierzymy się w ostatnich latach. Z raportu „Zmęczeni zmęczeniem. Raport o kondycji pracowników polskich organizacji” przeprowadzonego przez Human Power wynika, że ośmiu na 10 respondentów odczuwa zmęczenie, więcej niż co drugi przyznaje, że nie ma siły na hobby, spotkania z bliskimi i ćwiczenia. 41 proc. stwierdza, że czas wolny zdecydowanie nie przynosi im odpoczynku. Życie w ciągłym stresie i zmęczeniu może się przekładać na dolegliwości bólowe i obniżać jakość życia.

– Najpierw mieliśmy przedłużającą się pandemię, teraz wojnę w Ukrainie. Jesteśmy jako społeczeństwo w XXI wieku bardzo doświadczane różnymi trudnymi wydarzeniami i tym samym jesteśmy też coraz bardziej gotowi, by sięgać po pomoc. To jest na pewno plus tych negatywnych wydarzeń, które mają miejsce – mówi Katarzyna Gryzło z HearMe.pl i Emplomind.

Stres i depresja w Polsce. Rosną działania wellbeing

Większa otwartość na mówienie o zmęczeniu, stresie czy depresji spowodowała, że Polacy coraz częściej szukają pomocy specjalistów w tym zakresie. Zdają sobie bowiem sprawę z negatywnego wpływu tych problemów na ich życie i relacje. Co więcej, również pracodawcy widzą potrzebę zaangażowania się na rzecz zdrowia psychicznego pracowników. Działania nakierowane na wellbeing zespołów stały się w ostatnich dwóch latach ważnym benefitem pozapłacowym.

Jak wyjaśnia Katarzyna Gryzło, produkty dostępne na rynku można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą te, które łączą potrzebujących pomocy ze specjalistami: psychologami, psychoterapeutami czy psychiatrami i umożliwiają odbycie konsultacji.

– Czasem są to marketplace’y, innym razem firmy, które mają większą kontrolę nad tym, jacy specjaliści znajdują się w grupie specjalistów – mówi Katarzyna Gryzło. – Jest też dużo rozwiązań typu apki medytacyjne czy programy, które pozwalają samemu popracować nad własnym zdrowiem psychicznym.

Problemy ze zdrowiem psychicznym są powszechne

WHO szacuje, że depresja i stany lękowe mogą mieć znaczący wpływ na światową gospodarkę. Takie zjawiska kosztują ją łącznie 1 bln dol. rocznie w związku z utraconą produktywnością pracowników. Z kolei każdy zainwestowany dolar w leczenie problemów psychicznych daje 4 dol. z tytułu lepszego zdrowia i większej produktywności. Według danych przytaczanych przez Deloitte’a w raporcie „Global Health Care Outlook 2022” od jednej czwartej do połowy światowej populacji doświadcza w którymś momencie swojego życia problemów ze zdrowiem psychicznym. Szacuje się, że do 2030 roku koszty walki z chorobami psychicznymi na świecie będą wynosić ponad 6 bln dol. rocznie.

