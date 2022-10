Jakie są pierwsze objawy raka kręgosłupa? Diagnostyka nowotworów kręgosłupa

Rak, czyli nowotwór złośliwy może rozwinąć się w różnych miejscach w organizmie, będąc zmianą pierwotną lub zmianą związaną z przerzutami. Pierwotne guzy nowotworowe to zmiany rozwijające się w miejscu, w którym rozpoczęły się nieprawidłowe podziały komórkowe. Guzy przerzutowe to zmiany, które pojawiają się w różnych narządach na skutek rozprzestrzeniania się w organizmie komórek guza pierwotnego.

Rak kręgosłupa – najważniejsze informacje

Rak kręgosłupa rzadko jest guzem pierwotnym. W większości przypadków w kręgosłupie pojawiają się przerzuty np. z płuc, wątroby i pęcherza moczowego. Kręgosłup jest miejscem, w którym bardzo często lokalizują się przerzuty różnych nowotworów złośliwych. Najczęściej są one diagnozowane u osób po 40. roku życia. Zdarza się, że objawy raka kręgosłupa skłaniają do wizyty u lekarza, który diagnozuje zaawansowaną chorobę nowotworową wielu narządów. Niestety, nadal rzadko odwiedzamy lekarzy w celu wykonania badań profilaktycznych, co jest ogromnym błędem, bo wiele nowotworów przez długi czas rozwija się niemal bezobjawowo i jest diagnozowanych, gdy dają przerzuty do innych narządów.

W obrębie kręgosłupa rozwijają się nie tylko przerzuty z innych narządów, ale np. także nowotwory rdzenia kręgowego, które zaliczane są do grupy nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Stanowią one niewielki odsetek wszystkich diagnozowanych nowotworów OUN. Zmiany nowotworowe wywodzące się OUN mogą utworzyć się w różnych odcinkach kręgosłupa, wywołując objawy związane z uciskiem na okoliczne struktury, a także naciekaniem tkanek.

Objawy nowotworu kręgosłupa: Kiedy ból może świadczyć o raku?

Ból kręgosłupa to nie zawsze efekt zmian patologicznych, których podłożem jest zwyrodnienie lub przeciążenie. Dolegliwości ze strony kręgosłupa są dość częstym problemem osób z różnych grup wiekowych, co ma związek m.in. z prowadzonym trybem życia i często są bagatelizowane. Ból pleców nie ma jedynie związku z długotrwałym staniem, siedzeniem, spaniem na niewygodnym łóżku lub naturalnymi procesami starzenia, dlatego wszystkie dolegliwości w obrębie kręgosłupa powinniśmy konsultować z lekarzem. Niestety, wielu pacjentów bagatelizuje objawy wskazujące na choroby kręgosłupa, narażając się na poważne zagrożenie, jakim jest choroba nowotworowa w zaawansowanym stadium.

Objawy raka kręgosłupa bywają bardzo różne. Ból pleców to tylko jeden z symptomów, które pojawiają się w przebiegu wielu różnych schorzeń, nie zawsze świadcząc o typowych problemach z kręgosłupem. Symptomy raka kręgosłupa różnią się w zależności od lokalizacji guza, jego wielkości i stopnia naciekania okolicznych tkanek.

Jeżeli dokucza nam uciążliwy ból w okolicach pleców, powinniśmy jak najszybciej udać się do lekarza, który wykona badania obrazowe w celu wykrycia przyczyny odczuwanych dolegliwości. Nowotwór kręgosłupa może rozwinąć się w każdym wieku, atakując m.in. rdzeń kręgowy i kanał kręgowy. Możemy mieć w tym przypadku do czynienia z guzami złośliwymi oraz guzami o charakterze łagodnym, które prowadzą do patologicznych zmian w obrębie kręgów oraz występowania dolegliwości typowych dla zmian o podłożu zwyrodnieniowym. Z tego względu zawsze należy skonsultować z lekarzem ból pleców oraz towarzyszące mu inne objawy.

Częste objawy nowotworu kręgosłupa

Jak już zostało wspomniane, ból pleców to jeden z pierwszych objawów raka kręgosłupa. Pojawia się on w różnych odcinkach kręgosłupa i może mieć zmienny charakter. Guz może utworzyć się np. w odcinku szyjnym, piersiowym lub lędźwiowym, będąc guzem pierwotnym lub guzem przerzutowym. Objawy raka kręgosłupa to nie tylko dolegliwości bólowe, które są skutkiem m.in. uszkodzeń w obrębie kręgów. Do objawów raka kręgosłupa zaliczamy również m.in.:

spadek masy ciała,

zaburzenia czucia,

ból głowy,

zawroty głowy,

drętwienie i mrowienie kończyn,

ból kości.

Rak kręgosłupa może wywoływać szereg objawów, które bywają mylnie brane za objawy innych, mniej groźnych chorób. Spektrum objawów nowotworów kręgosłupa zależne jest przede wszystkim od wielkości guza, tempa jego wzrostu, a także lokalizacji. Jeżeli nowotwór zaczyna naciekać okoliczne tkanki i uciska na korzenie nerwów, to ból może być odczuwany w innej części ciała.

Rak kręgosłupa często wywołuje także ogólne objawy nowotworu, do których zaliczamy przewlekłą gorączkę lub stan podgorączkowy, utratę apetytu, osłabienie, a także pogorszenie zdolności wysiłkowych.

Jakie nowotwory najczęściej diagnozowane są w obrębie kręgosłupa?

Rodzaj raka ma wpływ nie tylko na rokowania chorych, ale także odczuwane dolegliwości. W obrębie kręgosłupa może utworzyć się m.in. mięsak Ewinga, należący do grupy: nowotwory kości. Najczęściej rozwija się u dzieci i młodzieży. Jest to nowotwór, który ma charakter pierwotny i często powstaje w kręgosłupie oraz w miednicy. Charakteryzuje się agresywnym przebiegiem i szybko powoduje powstawanie przerzutów m.in. w płucach.

Inne nowotwory, które często rozwijają się w obrębie kręgosłupa to mięsak kościopochodny, guz olbrzymiokomórkowy, a także szpiczak kręgosłupa. Rodzaj raka kręgosłupa ma wpływ na rokowania pacjentów.

Zmiany nowotworowe w kręgosłupie wywołują podobne objawy i mogą prowadzić do powstawania złamań w obrębie zaatakowanych struktur kostnych, co jest dodatkowym zagrożeniem. Niekiedy zdarza się, że w obrębie pleców tworzy się guz, jednak w większości przypadków nowotwór kręgosłupa nie jest wyczuwalny przez skórę.

Nowotwór kręgosłupa czy inna rak? Jakie nowotwory powodują przerzuty do kręgosłupa?

Jak już zostało wspomniane, rak kręgosłupa może mieć charakter pierwotny lub charakter wtórny. Pierwotny rak kręgosłupa zdarza się rzadko – najczęściej diagnozowany jest u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Znacznie częściej diagnozowane są guzy przerzutowe w kręgosłupie, które powstają na skutek rozprzestrzeniania się zmienionych komórek z innych narządów. Przyczyną powstawania przerzutów w kręgosłupie często jest rak płuca, rak pęcherza moczowego, rak piersi, rak prostaty, rak nerki czy nowotwory kości. Zwykle guzy przerzutowe powstają w piersiowym odcinku kręgosłupa, jednak mogą utworzyć się także w odcinku lędźwiowym. Najrzadziej przerzuty z innych narządów i układów powstają w szyjnym odcinku kręgosłupa.

Zarówno pierwotne nowotwory kręgosłupa, jak i przerzuty powodują ból, który jest pierwszym objawem choroby. Nie należy bagatelizować bólu pleców, zwłaszcza jeżeli:

utrzymuje się stale i jest oporny na działanie leków przeciwbólowych,

nasila się w nocy oraz w pozycji siedzącej,

towarzyszą mu dolegliwości ze strony różnych narządów np. ból przy oddawaniu moczu, zaparcia, ból w okolicy żołądka, przewlekły kaszel, powiększenie węzłów chłonnych,

przebiega z gorączką lub stanem podgorączkowym oraz powiększeniem węzłów chłonnych.

Diagnostyka nowotworów kręgosłupa

Podstawą diagnostyki nowotworów kręgosłupa są badania obrazowe, które pozwalają wykryć patologiczne zmiany o różnym podłożu. Często wykrycie guza w kręgosłupie jest początkiem długiego procesu diagnostycznego, który ma na celu sprawdzenie, z jakim guzem lekarze mają do czynienia. W większości przypadków guzy w kręgosłupie to guzy przerzutowe, co sprawia, że konieczne jest wykonanie kompleksowych badań, które mają na celu wykrycie pierwotnego ogniska nowotworu.

Na etapie diagnostyki raka kręgosłupa wykonywane jest m.in. badanie RTG, tomografia komputerowa oraz badanie rezonansu magnetycznego.

Podsumowując, pierwszym, ale nie zawsze wczesnym objawem raka kręgosłupa jest ból pleców. Może on przypominać ból powodowany przez zmiany zwyrodnieniowe oraz ból związany z przeciążeniem kręgosłupa. Charakterystyczny dla złośliwych nowotworów kręgosłupa jest ból, który dokucza przede wszystkim w nocy oraz nasila się w pozycji siedzącej. Ból kręgosłupa zawsze powinien skłonić nas do wizyty u lekarza oraz wykonania badań, które pozwolą ocenić ogólny stan zdrowia, a także wykryć podłoże utrudniających życie dolegliwości.

