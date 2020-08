Chcesz zbadać się pod kątem zespołu SIBO? O tym musisz wiedzieć

Chociaż możemy określić duży, wzdęty brzuch, problemem wielu kobiet zmagających się z endometriozą, może on oznaczać o wiele więcej. Ekspertka Nicole Jardim niedawno opowiedziała o szokujących wynikach pewnego badania. Wykazało ono, że u 80% pacjentek z endometriozą występuje przerost bakterii w jelicie cienkim, czyli zespół SIBO.

Czytaj także:

Niedobór witaminy B12 a przyrost masy ciała – co należy wiedzieć?

Jak przygotować się do badania na SIBO?

Zanim wykonasz test na SIBO, musisz stosować dietę przygotowawczą przez jeden dzień i nocny post. Celem tego specjalistycznego planu żywieniowego przed badaniem jest zmniejszenie poziomu fermentacji w jelitach w celu uzyskania dokładnej diagnozy. Wiemy, że SIBO przyczynia się do fermentacji w jelicie cienkim w wyniku gromadzenia się bakterii tam, gdzie ich nie powinno być. Gazy uwalniane podczas tego procesu powodują wszystkie nieprzyjemne objawy i są badane podczas testu.

Fermentacja zachodzi również w jelicie grubym, w którym powinny znajdować się bakterie, więc tam również występuje gaz. Dlatego, jeśli wykonałaś test oddechu dzień po stosowaniu diety pełnej wysoce fermentowalnych pokarmów, diagnosta nie może być pewien, że gaz rejestrowany w wynikach to gaz, którego poszukuje, a nie tylko pozostałość po węglowodanach z ciężkostrawnej diety.

Dlatego też do testów zaleca się stosowanie diety niskowęglowodanowej dzień wcześniej. Ta dieta zwykle składa się z mięsa, jajek, białego ryżu i białego chleba, odrobiny oleju, niewielkich ilości soli i słabej czarnej herbaty lub kawy.

Jeśli miałaś zaparcia, które są powszechne u osób z SIBO typu metanowego, dieta przygotowawcza byłaby wymagana przez dwa dni zamiast jednego. Niestety nie ma tu żadnych skrótów! Spożywanie większej ilości węglowodanów, niż pozwalają na to wytyczne, czyni test nierzetelnym i sprawia, że ​​konieczne jest jego powtarzanie.

Czytaj także:

Choroba jelit, o której mało kto wie. Czyni duże spustoszenie w organizmie

Czy naprawdę wolno jeść ryż?

Biorąc to pod uwagę, warto się zawahać, zanim sięgniesz po ulubione danie z ryżem. Prawie każde laboratorium stwierdza, że ​​można jeść biały ryż i biały chleb. Dzieje się tak, ponieważ są to proste węglowodany i szybko rozkładają się w jelicie cienkim. Teoretycznie nie dałoby to bakteriom dużo czasu na sfermentowanie żywności. Ale nie dotyczy to wszystkich.

Żywność „wyzwalająca” fermentację nie jest jednorodna u wielu pacjentów z SIBO i często zależy od ilości i rodzaju posiadanych bakterii. Zaostrzone objawy są oznaką, że bakterie SIBO zjadły wszystko, co im dałaś.

Dodatkowo, jeśli masz powolną ruchliwość jelit, która jest główną przyczyną SIBO, wtedy twoje trawienie zostanie spowolnione, co spowoduje, że pokarm będzie przebywał znacznie dłużej w jelicie cienkim – w tym biały chleb i biały ryż.

Biorąc to pod uwagę, rozsądnie jest jeść biały ryż lub biały chleb tylko wtedy, gdy wiesz, że nie powodują one problemów, ponieważ jeśli to robią, prawdopodobnie wpłyną one negatywnie na twoje wyniki i będziesz musiała powtórzyć test.

Test na SIBO a weganizm

Ale co będzie, jeśli jesteś weganką lub wegetarianką? Istnieją alternatywy, ale wiążą się z możliwymi komplikacjami.

Ekspert ds. SIBO, dr Allison Siebecker, sugeruje wegetarianom spróbowanie białego ryżu lub białego chleba, jajek, sera dojrzewającego i być może warzyw i owoców o niskiej podatności na fermentację w niewielkich ilościach.

Jeśli jesteś weganką, sugeruje biały ryż lub biały chleb, owoce i warzywa o niskim wskaźniku FODMAP, zwykłe, twarde tofu, a nawet wodę, jeśli obawiasz się, że poziom węglowodanów powoduje produkcję gazów.

Zdaje sobie również sprawę z tego, jak trudna jest dieta przygotowawcza i post dla diabetyków i sugeruje, że niewielkie ilości owoców i warzyw o niskiej zawartości FODMAP mogą wspomóc regulację poziomu cukru we krwi.

Czytaj także:

Zespół SIBO. Kiedy bakterii w jelitach jest za dużo