Skażenie a jodek potasu. Niektórym może poważnie zaszkodzić. Dla kogo są tabletki?

Katarzyna Pinkosz, „Wprost”: Jodek potasu jest już dystrybuowany w całej Polsce, do szkół, urzędów gmin, w niektórych miejscach do przychodni. Czy to potrzebne?

Prof. Artur Bossowski: Myślę, że tak, choć trzeba pamiętać, że jodek potasu w takiej ilości przyjmuje się tylko w dwóch sytuacjach: gdy dochodzi do wybuchu jądrowego, użycia broni masowego rażenia lub kiedy dochodzi do uszkodzenia elektrowni lub reaktora jądrowego. Optimum to przyjęcie jodku potasu do dwóch godzin od wystąpienia skażenia na danym terenie, ale jest sens to zrobić do ośmiu godzin po ekspozycji. Wtedy jest to najbardziej skuteczne.

Jodek potasu „nasyca” tarczycę, przez co nie przyswaja ona radioaktywnego jodu, który wydziela się w wyniku uszkodzenia elektrowni lub wybuchu jądrowego. Dziś takiego zagrożenia nie ma, nie możemy więc rekomendować przyjmowania profilaktycznego jodku potasu.

Nawet, gdyby jednak nastąpiło takie skażenie, to kto powinien przyjąć jodek potasu?

Przede wszystkim dzieci i osoby młode. Jodek potasu mamy w tabletkach po 65 mg, zawierają one po 50 mg jodu. Ta dawka przekracza prawie 1000 razy dzienne zapotrzebowanie na jod. W przypadku przyjęcia tabletki dopuszczalna dawka dla noworodka to ¼ tabletki, dla niemowląt i dzieci do 3. roku życia – ½ tabletki, a od 3. do 12. roku życia – 1 tabletka. Młodzież od 12. roku życia, dorośli i kobiety w ciąży powinny przyjąć 2 tabletki jodku potasu.

Tabletek z jodem nie powinny przyjmować osoby po 60. roku życia. Dlaczego?

Zasadność podawania jodku potasu jest właściwie tylko do 40. roku życia...