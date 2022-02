Wellbeing w pracy. Te 3 sfery są niezwykle istotne

Pandemia spowodowała, że jak nigdy dotąd pracownicy zaczęli cenić benefity, związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym oraz realnie odpowiadające im potrzebom. Benefity spełniające jedynie funkcje wizerunkowe straciły swoją użyteczność, ustępując miejsca zdrowym rozwiązaniom. To na przykład paczki na home office z produktami, które wspierają zdrowie i odporność. Mają one nie tylko pokazać, że zdrowie jest ważnym aspektem również pracy, ale także zbudować więź pomiędzy firmą a pracownikami w czasach pracy zdalnej.

Wsparcie w zakresie zdrowego odżywiania

Niezdrowa dieta odbija się na naszym zdrowiu, a także wpływa na koncentrację, wydajność w pracy oraz liczbę zwolnień chorobowych. Rosnąca świadomość tego faktu powoduje, że coraz częściej pracownicy sięgają po pomoc dietetyka. Czasami również za sprawą pracodawcy, który może zaoferować program edukacji żywieniowej w firmie.

Jak wynika z badania „Żywieniowe nawyki pracujących Polaków” firmy Dailyfruits, pracownicy chętnie skorzystaliby z takich benefitów jak owoce i warzywa oraz inne zdrowe przekąski dostępne w biurze (44%), opieki medycznej w szerokim zakresie (38%), spotkań ze specjalistami np. dietetykiem (29%), cyklicznych programów edukacji żywieniowej (25%), dni zdrowia, konsultacji żywieniowych czy eventów dietetycznych (23%).

Prawie 1/3 respondentów deklaruje, że zajada stres i chce zmienić nawyki żywieniowe, a niewiele mniej ma za sobą nieudane próby odchudzania na własną rękę. Chociaż ponad 60% respondentów jest przekonanych, że zdrowo się odżywia, to w rzeczywistości dieta większości z nich jest uboga pod kątem odżywczym.

Pomoc w zakresie wypalenia zawodowego

Wypalenie zawodowe jest jedną z najczęstszych reakcji organizmu na chroniczny stres i nadmierną ilość obowiązków w miejscu pracy. Widoczne jest po braku energii i spadku sił. Kiedy pracownik zaczyna odczuwać dolegliwości związane z wypaleniem zawodowym, spada jego produktywność oraz zaczyna pojawiać się absencja w miejscu pracy. Brak wykonanych zadań czy konieczność wdrożenia nowych pracowników przekłada się na dodatkowe koszty, które musi ponieść pracodawca.

Aby nie dopuścić do rozwinięcia wypalenia zawodowego, należy przestrzegać higieny pracy. Zbilansowania dieta, ośmiogodzinny sen oraz porcja ruchu będą poprawiać nasze samopoczucie i zwiększą odporność na stres. Skuteczną pomoc może zaoferować również pracodawca. Jak wynika z badania „Firma w trendzie zdrowia i zero waste” co trzeci pracownik chętnie skorzystałby z benefitów wspierających jego zdrowie, związanych ze sportem oraz aktywnością fizyczną.

Właściwe podejście do zdrowia psychicznego

Z perspektywy kilkunastu miesięcy okazało się, że biuro jako miejsce pracy mimo swoich wad związanych m.in. z uciążliwymi dojazdami pełni w naszym życiu jednak niezwykle ważną funkcję społeczną. Bezpośrednie kontakty ze współpracownikami, możliwość wymiany doświadczeń, codzienne rytuały związane ze spożywaniem posiłków i rozmowami „face to face” w biurowej kuchni zyskały na znaczeniu, gdy ich nam zabrakło. Co drugi respondent badania „Wpływ pracy zdalnej na nawyki żywieniowe Polaków” doświadczył psychicznych skutków przedłużającej się pracy zdalnej, takich jak przygnębienie i frustracja – 21% odpowiedzi, samotność – 19% odpowiedzi oraz stres – 11% wskazań.

Przyjazna atmosfera okazała się głównym motywatorem w powrotach do pracy w biurze, jak wynikało z odpowiedzi 40% respondentów badania Dailyfruits. Wielu pracodawców chcąc efektywnie integrować rozproszone zespoły, poszukiwało rozwiązań, które pomogłyby im budować relacje między pracownikami oraz na linii pracownik – pracodawca. Część organizacji wykorzystała do tego na przykład rytuał przygotowywania i spożywania wspólnych posiłków organizując life cooking online czy firmowe śniadania.

Wsparcie w sferze wellbeing pracowników

Kultura zdrowotna, tzw. corporate wellness powinna obejmować programy edukacyjne oraz wytyczne dotyczące zdrowia. Wśród benefitów mogą znaleźć się na przykład dostawy owoców i warzyw, porady dietetyka, czy zajęcia mindfulness. Corporate wellness to nic innego jak kompleksowe dbanie o zdrowy styl życia przeniesiony na grunt organizacji. Jak pokazało badanie Dailyfruits, za najbardziej wartościowe pracownicy postrzegają obecnie benefity wspierające zdrowie. Na drugim miejscu znalazły się benefity związane z czasem pracy, a na trzeciej pozycji rozwiązania wspierające firmową integrację.

