Domowe sposoby na grzybicę paznokci

Grzybica paznokci dotyka zarówno stóp, jak i dłoni, jednak częściej pojawia się na paznokciach kończyn dolnych. Aby skutecznie się jej pozbyć, wykonuje się badania mykologiczne, a następnie wdraża leczenie farmakologiczne. Leczenie grzybicy związane jest ze stosowaniem leków doustnych oraz preparatów działających miejscowo.

Czym jest grzybica paznokci?

Grzybica paznokci to zmiana chorobowa płytki paznokciowej, którą wywołują grzyby. Dużo częściej występuje na stopach niż na dłoniach, ze względu na wilgotne środowisko. Objawy grzybicy paznokci łatwo zauważyć, bo paznokcie szybko zmieniają wygląd. Pojawiają się również inne nieprzyjemne dolegliwości, które wymagają szybkiej reakcji.

Objawy grzybicy paznokci

Grzybica paznokci objawia się:

zmianami na paznokciach

czarnymi lub żółtymi przebarwieniami na paznokciach

nierównościami na powierzchniach paznokci

odkształceniami paznokci

nieprzyjemnym zapachem

swędzeniem stóp



Jak wygląda grzybica paznokci u rąk i stóp?

Grzybica paznokci daje wyraźne objawy. Paznokcie zmieniają kolor, pojawiają się na nich przebarwienia, które mogą mieć żółty lub czarny kolor. Płytka paznokcia staje się pofałdowana, mogą występować na niej wyraźne nierówności. Zaatakowane grzybicą paznokcie zmieniają również zapach. Zaczynają po prostu wydzielać nieprzyjemny zapach.

Jeśli grzybica paznokci się rozwija, mogą one ulec trwałej deformacji. Zaczynają się odkształcać, może również nastąpić oddzielenie płytki paznokciowej od łożyska.

Diagnostyka grzybicy paznokci – jak rozpoznać chorobę?

Grzybica paznokci daje wyraźne objawy, a zmiany, które pojawiają się na paznokciach, są widoczne gołym okiem. Pojawiają się na nich przebarwienia lub pęcherzyki, które mogą mieć sine, żółte lub czarne zabarwienie. Najczęściej występują one na brzegach płytki paznokciowej. Płytka paznokciowa staje się biała lub żółta, mogą widnieć na niej wyraźne plamki. Z biegiem czasu zaczyna zmieniać barwę na brązową, a płytka może oddzielać się od łożyska. Oprócz tego pojawia się świąd i pieczenie skóry, może ona również zacząć się łuszczyć.

Jeśli podejrzewamy grzybicę paznokci, powinniśmy zapisać się do dermatologa. Specjalista oceni, czy paznokcie rzeczywiście są zajęte grzybem i może zalecić wykonanie badania mykologicznego, które potwierdzi zakażenie grzybicze.

Przyczyny grzybicy paznokci

Grzybica paznokci może mieć różne przyczyny. Najczęściej do zakażenia dochodzi w czasie zabiegów kosmetycznych, np. manicuru hybrydowego. Jeśli używane są niewysterylizowane narzędzia, może dojść do przeniesienia grzyba.

Grzybicą paznokci można zakazić się również na basenie czy w saunie, a zatem w miejscach, w których jest ciepło i wilgotno. Ciepłe środowisko sprzyja namnażaniu grzybów. Często przyczyną złapania infekcji jest chodzenie na boso w siłowniach czy na basenach.

Jak leczyć grzybicę paznokci?

Aby wyleczyć grzybicę paznokci, warto sięgnąć po specjalistyczne preparaty do leczenia grzybicy. Kupimy je w aptece. Najczęściej mają postać lakieru do paznokci, a nanosi się je pędzelkiem na zmienione chorobowo paznokcie. Oprócz tego można sięgnąć również po pudry lecznicze czy spraye.

Jeśli standardowe leczenie grzybicy paznokci nie przynosi efektów, zaleca się wizytę u dermatologa, który oceni zmiany i zaleci postępowanie. Najczęściej niezbędne jest zrobienie posiewu, które pomoże określić z jakim rodzajem grzyba mamy do czynienia.

Warto wspierać się również domowymi sposobami leczenia grzybicy paznokci.

Domowe sposoby na grzybicę paznokci

Gdy na paznokciach stóp bądź dłoni pojawią się zmiany (żółte lub brązowe zabarwienie, rogowacenie i degradacja płytki), należy udać się do dermatologa. Trzeba zdawać sobie sprawę, że nieleczona grzybica prowadzi do nieodwracalnych zmian, dlatego leczenie specjalistyczne jest konieczne. Po wizycie i zastosowaniu przepisanych preparatów i kuracji, warto zdecydować się także na działania wspierające.

Różnego rodzaju domowe sposoby na grzybicę paznokci może nie przyspieszą leczenia, jednak zminimalizują dyskomfort i objawy. Popularne jest np. stosowanie pasty wykonanej z sody oczyszczonej oraz dodatku soku z cytryny, którą można stosować na zmienione paznokcie. Sprawdzi się także wcieranie olejku z drzewa herbacianego lub oliwy z oliwek – należy wmasować substancję w paznokcie dwa razy dziennie.

Popularna jest także płukanka z octu jabłkowego, który łączy się 1:1 z ciepłą wodą, a następnie moczy stopy w roztworze przez 15 minut. Taka kąpiel, również z dodatkiem olejków (tymiankowego, herbacianego, lawendowego), ma działanie odświeżające, odkażające i przeciwgrzybicze. Należy jednak podkreślić, że tego typu zabiegi mają tylko działanie powierzchowne, nie wnikają w głąb paznokcia, przez co jest ono bardzo delikatne.

Ponadto domowe sposoby na grzybicę paznokci to także dbanie o odpowiednią higienę stóp i dłoni. Należy często je myć oraz pamiętać o dokładnym wytarciu przestrzeni pomiędzy palcami. Do tego trzeba pamiętać o noszeniu skarpetek z naturalnych, przewiewnych materiałów oraz nieuciskającego obuwia. Przyda się także soda oczyszczona, która jest idealnym preparatem do wsypania go do butów, co szybciej pozwoli pozbyć się z nich grzybów.

Inne domowe sposoby na grzybicę paznokci

Do innych domowych sposobów na grzybicę paznokci zalicza się stosowanie pokrzywy czy szyszek chmielu. Mają one właściwości zabijające drobnoustroje, mogą zmniejszać stan zapalny, a dodatkowo wzmacniać płytkę paznokciową. Dobre efekty przynosi również skrzyp polny czy rozmaryn.

Zioła najlepiej jest stosować miejscowo. Wystarczy je zaparzyć, a następnie nasączyć nimi wacik i przyłożyć do zmienionego chorobą paznokcia. Taki okład możemy potrzymać kilkanaście minut, następnie osuszyć paznokieć i posmarować specjalistycznym lakierem do pielęgnacji chorych paznokci.

Jak wzmocnić paznokcie?

Aby wzmocnić kondycję paznokci i zlikwidować kruchość oraz łamliwość, które często towarzyszą grzybicy, warto także pić zioła. Pokrzywa czy skrzyp polny świetnie wzmacniają płytkę paznokciową i sprzyjają jej regeneracji.

Dobrze jest także sięgnąć po produkty bogate w witaminy z grupy B. Są to głównie produkty pełnoziarniste, kasze (np. gryczana), płatki owsiane, otręby zbożowe, ale także rośliny strączkowe, soja, fasola czy groch. Dobrym źródłem witamin są też jaja czy szpinak.

Samą dietą najczęściej nie jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiedniej dawki witamin B. Można wspomóc się suplementami diety bogatymi w kompleks witamin z grupy B, a także skrzyp polny czy cynk. Tego rodzaju preparaty wspierają kondycję włosów, skóry i paznokci, sprzyjają regeneracji płytki paznokciowej i jej odbudowie.

Leczenie grzybicy paznokci u specjalisty

Specjalistyczne leczenie grzybicy paznokci jest jedynym sposobem na osiągnięcie sukcesu, czyli pozbycie się jej i przywrócenie normalnego stanu paznokci. I chociaż leczenie jest monotonne i długotrwałe, to trzeba wiedzieć, że to jedyny sposób, który uniemożliwia powstanie trwałych i nieodwracalnych zmian.

W leczeniu grzybicy paznokci często stosuje się leki doustne, które skutecznie usuwają zakażenie dermatofitami i zależnie od stosowanej substancji, leczenie może trwać od 3 tygodni nawet do 6 miesięcy. Stosowane są także miejscowe leki na grzybicę paznokci, mające postać np. lakieru. W niektórych, zaawansowanych stadiach grzybicy wykorzystuje się także chirurgiczne metody leczenia, które polegają na zdjęciu zakażonej płytki paznokciowej. Popularne jest także laserowe leczenie grzybicy, które jest mniej inwazyjne, a równie skuteczne.

Grzybica paznokci u dzieci

Grzybica paznokci rzadko występuje u dzieci. Ryzyko zachorowania wzrasta razem z wiekiem. Dzieci w wieku szkolnym mogą złapać grzybicę paznokci głównie na basenie. Sprzyja temu obniżona odporność, cukrzyca, łuszczyca czy zespół Downa. Ryzyko zakażenia grzybiczego rośnie także w przypadku przebytego urazu na paznokciu, niedostatecznej higieny czy noszenia zbyt ciasnego obuwia.

Leczenie grzybicy paznokci u dzieci polega głównie na podawaniu miejscowych leków przeciwgrzybiczych. Najczęściej jest długotrwałe, może trwać nawet 6 miesięcy. Specjalny lakier do paznokci zawierający cyklopiroks, stosuje się 1 lub 2 razy w tygodniu. Jeśli grzybica się rozwija i obejmuje kolejne paznokcie, lekarz może zdecydować o włączeniu leczenia ogólnego.

Jak zapobiegać powstawaniu grzybicy?

Powstawaniu grzybicy paznokci sprzyjają różnorakie czynniki, a wśród nich: nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny, uszkodzenia skóry wokół paznokci sprzyjające infekcjom, wilgotne środowisko (baseny, ogólnodostępne prysznice), niektóre przewlekłe choroby (np. cukrzyca), nieodpowiednio dobrane obuwie itp. Dlatego też, aby skutecznie zapobiegać powstawaniu grzybicy paznokci, warto:

obserwować stan paznokci,

dbać, by się nie przegrzewały i zawsze były suche,

regularnie obcinać paznokcie,

nosić klapki na basenie, pod prysznicem ogólnodostępnym itp.,

wybierać naturalne, oddychające materiały np. skarpetek.

Konsekwencje grzybicy paznokci

Grzybicę paznokci trzeba leczyć, bo nieleczona grzybica może mieć nieprzyjemne konsekwencje. Przewlekła lub nawracająca grzybica może przenosić się na inne paznokcie lub nawet na sąsiednie tkanki. Może także trwale zdeformować paznokcie lub doprowadzić do zniszczenia płytki paznokciowej. Dlatego należy reagować już od pierwszych chwil, gdy tylko podejrzewamy zapalenie wałów paznokciowych czy grzybicę paznokci. Okłady z dodatkiem sody oczyszczonej, przemywanie paznokci olejkiem z drzewa herbacianego, okłady z pokrzywy czy skrzypu polnego mogą pomóc w pierwszych chwilach infekcji. Następnie należy sięgnąć po specjalistyczne preparaty do pielęgnacji paznokci.

