5 korzyści zdrowotnych płynących z używania perfum

Węch jest szczególnie silnym zmysłem, ponieważ jest powiązany z układem limbicznym mózgu. Z tego samego powodu perfumy i inne zapachy łączą się z pozytywnymi zmianami nastroju. Wiele zalet perfum jest potwierdzonych są naukowo i sprawia, że perfumy to coś więcej niż luksusowy dodatek. Uwaga: Dla osób uczulonych na zapach mogą one również stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Co nauka mówi o używaniu perfum?

1. Perfumy poprawiają nastrój. Jedną z głównych zalet używania perfum jest ogólna poprawa nastroju, której można doznać ze względu na ich przyjemny aromat. Możesz także nosić perfumy, które odzwierciedlają twój nastrój, aby lepiej go wyeksponować. Niezależnie od tego, czy czujesz się energiczna, zrelaksowana, czy masz poważny nastrój, perfumy oferują wiele różnych rodzajów zapachów pasujących do samopoczucia i okazji.

2. Perfumy wzmacniają pewność siebie. Podobnie jak ładna sukienka, dobre perfumy mogą zwiększyć twoją pewność siebie i sprawić, że będziesz miała ochotę wyjść do ludzi i pokazać się w większym gronie. Odrobina zapachu może dodać odwagi i jak wykazały badania, zwiększyć ocenę atrakcyjności partnera.

3. Perfumy zapewniają aromaterapię. Perfumy mają wiele właściwości relaksujących i terapeutycznych. Cytrusy, zapachy kwiatowe i przyprawy zimowe pomagają uspokoić umysł i ukoić ciało. Te perfumy, według badań naukowych, zapewniają kontrolę poziomu stresu.

4. Perfumy pomagają na bezsenność. Innym terapeutycznym działaniem perfum jest to, że pomagają lepiej spać w nocy. Perfumy zawierające olejki eteryczne mogą pomóc ci się zrelaksować i cieszyć niezakłóconym, głębokim snem. Te właściwości potwierdzają badania naukowe opublikowane przez FDA.

5. Pomagają osiągnąć udane życie seksualne. Wiele perfum działa jak naturalny afrodyzjak. Często zwracamy na kogoś uwagę tylko dlatego, że przykuł nasz jego zapach. Niektóre rodzaje perfum zawierają feromony, które sprzyjają wytworzeniu intymnej atmosfery. Tego typu zapachy polecane są na problemy z libido.

Uważaj na skutki uboczne perfum

Według amerykańskiego raportu National Toxic Encephalopathy Foundation, zapachy, w tym perfumy, mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia u jednej na pięć osób. Samo przebywanie w tym samym pomieszczeniu co osoba nosząca perfumy może powodować migreny, nudności lub objawy podobne do astmy. To zagrożenie dla zdrowia nabiera tempa w obliczu zjawiska podrabiania zapachów.

Badanie przeprowadzone w 2009 roku przez Harper's Bazaar wykazało, że podróbki designerskich zapachów zawierały mocz, płyn niezamarzający i niebezpieczne bakterie. Nie ma wątpliwości, że nakładanie tych składników na szyję i nadgarstki jest niekorzystne dla zdrowia.

