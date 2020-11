Jedz te 5 pokarmów, a będziesz mieć piękne i lśniące włosy

Zdrowo wyglądające, lśniące włosy są często postrzegane jako oznaka zdrowia i urody. Reklamy przekonują nas do inwestowania w serum, szampony, odżywki i maski do włosów, na które wydajemy fortunę, ale prawda jest taka, że zdrowe włosy zaczynają się od środka. Dlatego dieta jest kluczem do dobrego funkcjonowania każdej części ciała, w tym włosów.

Co jeść, aby mieć piękne włosy?

1. Pestki Dyni

Pestki dyni są doskonałym źródłem cynku, minerału, który odgrywa ważną rolę we wzroście i regeneracji włosów. Składają się również z kaburbitiny, aminokwasu, który może stymulować wzrost włosów. Zawarty w nich cynk jest niezbędny do dobrej replikacji komórkowej i wchłaniania białek. Badanie przeprowadzone w 2013 roku w Annals of Dermatology na 312 osobach z wypadaniem włosów wykazało, że wszyscy uczestnicy mieli niższe stężenia cynku we krwi niż osoby z grupy kontrolnej. Inne źródła cynku to fasola, wołowina, kurczak, nasiona konopi, tofu, soczewica i płatki owsiane.

2. Tłuste ryby (lub glony)

Tłuste ryby, takie jak łosoś i makrela, są doskonałym źródłem białka, selenu, witaminy D3 i witamin z grupy B. Są to składniki odżywcze, które mogą pomóc w promowaniu mocnych i zdrowych włosów, a także chronić skórę przed przedwczesnym starzeniem się. Co więcej, ryby są również doskonałym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, które bardzo korzystnie wpływają na twoje włosy i skórę głowy, regulując produkcję sebum i zwiększając nawilżenie. Omega-3 jest również ważny w zapobieganiu łamaniu się łodygi włosa i nadaniu włosom zdrowego połysku dzięki zawartym w nich niezbędnym kwasom tłuszczowym. Oprócz ryb i alg inne źródła kwasów omega 3 obejmują nasiona chia, soję, nasiona lnu i edamame.

3. Słodkie ziemniaki

Słodkie ziemniaki są doskonałym źródłem beta-karotenu, związku przekształcanego przez organizm w witaminę A. Witamina A jest niezbędna dla wzrostu komórek, w tym komórek włosów, które mogą przyspieszyć tempo wzrostu włosów i sprzyjać wzrostowi grubszych włosów. Witamina A nie tylko przynosi korzyści komórkom włosów, ale także pomaga skórze głowy, ponieważ gruczoły skóry wykorzystują również ją do produkcji tłustej substancji zwanej sebum, która pomaga utrzymać nawilżenie skóry głowy.

Najlepiej spożywać pokarmy bogate w beta-karoten, takie jak gotowane marchewki, dynia i słodkie ziemniaki, w przeciwieństwie do surowych, ponieważ witamina A staje się bardziej biodostępna w gotowanej żywności. Pomocne jest również spożywanie tych warzyw z olejem, ponieważ może to poprawić wchłanianie witaminy A.

4. Awokado

Awokado to najlepszy pokarm dla urody, ponieważ zawiera ulubione witaminy Twojej skóry i włosów: A (wspomniane powyżej), C i E. Nie bez powodu awokado na tostach jest tak popularne na śniadanie. Co więcej, awokado zawiera również przeciwutleniacze, potas, magnez i kwas foliowy, które pomagają odżywić i wzmocnić włosy. Witamina E jest również ważną witaminą dla utrzymania i wzrostu zdrowych włosów. Pestki słonecznika, migdały i zielone warzywa, a także awokado to doskonałe źródła witaminy E. Badanie opublikowane w National Library of Medicine w 2010 roku wykazało, że liczba włosów ochotników w grupie suplementacji tokotrienolem (witaminą E) znacznie wzrosła w porównaniu z grupą placebo.

5. Orzechy włoskie

Orzechy włoskie zawierają wymienione wyżej składniki odżywcze, kwasy tłuszczowe omega-3 (ALA) i witaminę E, które dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym powstrzymują nawodnienie skóry głowy i infekcje bakteryjne lub grzybicze. Orzechy włoskie chronią również nasze włosy przed działaniem promieni słonecznych, a także utrzymują ich objętość i połysk. Podjadanie garści surowych orzechów włoskich może wyjątkowo korzystnie wpłynąć na pasma włosów.

