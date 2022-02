Pękające usta – przyczyny, zapobieganie, leczenie

Spierzchnięte usta i pękające wargi zaczynają dokuczać przede wszystkim w sezonie jesienno-zimowym. Ma to związek ze zmianą temperatury powietrza na zewnątrz oraz rozpoczęciem się sezonu grzewczego i przesuszeniem powietrza wewnątrz pomieszczeń. Kiedy nie wystarcza nawilżanie i natłuszczanie ust, warto poszukać przyczyny dolegliwości, która może mieć związek np. z niedoborami żywieniowymi.

Popękane usta – przyczyny

Pękanie warg może być spowodowane wieloma, często bardzo błahymi, przyczynami. Sprzyja mu przede wszystkim:

częste oblizywanie ust,

przygryzanie warg (może mieć podłoże nerwowe),

stosowaniem niewłaściwie dobranych kosmetyków do ust np. zawierających sporo chemicznych dodatków szminek,

suche powietrze,

korzystanie z klimatyzacji,

silne słońce, upał, wiatr, mróz,

stosowanie w czasie mrozu kremów nawilżających, zamiast natłuszczających pomadek ochronnych.

Powyższe przyczyny pękania ust oraz ich pierzchnięcia nie wymagają konsultacji lekarskiej, ale jedynie właściwego doboru kosmetyków pielęgnujących i rezygnacji ze szkodzących ustom nawyków.

Zimą trzeba pamiętać o zmianie pomadki na typowo ochronną, która będzie zawierała natłuszczające substancje; latem na usta powinno się nakładać pomadkę nawilżającą z filtrem UV, bo usta także cierpią wskutek działania promieniowania słonecznego. Warto też zadbać o nawilżanie powietrza i systematyczne odżywianie ust np. z pomocą domowych maseczek regenerujących, które możemy przygotować na bazie miodu lub wysokiej jakości oliwy z oliwek.

Czy wrażliwe usta to suche usta?

Skóra warg z natury jest delikatna, ale u niektórych osób usta są bardziej wrażliwe niż u innych. Najczęściej dotyczy to tych, którzy mają wrażliwą skórę. W takiej sytuacji nawet drobne czynniki mogą doprowadzić do wysuszenia skóry warg. Dotyczy to nie tylko oblizywania ust, ale też nieodpowiedniej diety czy wypijania niedostatecznej ilości wody.

Aby temu zapobiegać, warto przez cały rok pamiętać o stosowaniu pomadki ochronnej, która zabezpieczy skórę warg. Wysuszenie warg zmniejszy się też, jeśli będziemy regularnie nakładać domowe maseczki na usta, zawierające składniki, które odżywią cienką i delikatną skórę. Do takich składników należy m.in. masło shea, ale też miód czy aloes. Dobrze sprawdzają się także wszelkie naturalne kosmetyki bogate w oleje, np. olej ze słodkich migdałów czy olej kokosowy, który znakomicie odżywia skórę.

Suche i popękane usta – kiedy warto wybrać się do lekarza?

Popękane wargi mogą być objawem chorobowym. W tym przypadku mamy zwykle do czynienia z przewlekłym pękaniem ust, które nie mija pomimo prawidłowej pielęgnacji i towarzyszy mu pojawianie się głębokich bruzd, bolesnych nadżerek lub piekących, wypełnionych płynem surowiczym lub ropą pęcherzyków. Objawem chorobowym może być też wyraźne zarysowanie konturu ust, któremu towarzyszy uczucie pieczenia i łuszczenie się skóry.

Częste pękanie, przesuszenie i pieczenie ust może być spowodowane, m.in.:

niedoborami żywieniowymi

odwodnieniem organizmu,

paleniem papierosów,

zakażeniami bakteryjnymi i wirusowymi,

zakażeniami grzybiczymi,

oddychaniem przez usta, które spowodowane jest skrzywioną przegrodą nosową lub przewlekłym zapaleniem zatok,

podwyższoną temperaturą ciała,

alergią na składniki kosmetyków do makijażu.

Jeżeli usta często pękają, tworzą się w ich kącikach bolesne zajady oraz zaczynają piec lub swędzieć, konieczna jest wizyta u lekarza, bo być może, niezbędne będzie wdrożenie leczenia lub suplementacji mającej na celu uzupełnienie niedoborów żywieniowych.

Spierzchnięte usta – czego brakuje organizmowi?

Spierzchnięte usta często są oznaką niedoborów żywieniowych. Mogą wynikać z niedostatecznej ilości witamin z grupy B czy żelaza w pożywieniu. Do problemów ze skórą może przyczynić się także niedobór witaminy D.

Niekiedy zmiany skórne pojawiają się na skutek alergii, stosowania zbyt agresywnych kosmetyków zawierających kwasy albo z powodu zaburzeń hormonalnych. Nadmiar progesteronu w organizmie to kolejna przyczyna suchych i spierzchniętych ust.

Spierzchnięte usta – co oznacza ból warg?

Jeśli spierzchniętym ustom towarzyszy ból, warto szybko wdrożyć odpowiednie leczenie. Być może doszło do nadkażenia bakteryjnego ran. Często tak się zdarza w przypadku zajadów lub liszajów, które tworzą się wokół skóry ust. W takiej sytuacji warto skorzystać z porady u dermatologa, który obejrzy nasze zmiany i pomoże nam wdrożyć odpowiednie leczenie.

Niekiedy sami przyczyniamy się do powstawania bólu, odrywając suche partie skóry wokół ust. W takiej sytuacji nie należy tego robić, ale smarować je natłuszczającymi maściami, które zminimalizują ryzyko uszkodzenia skóry i poprawią komfort życia.

Przy spierzchniętych i suchych ustach dobrze sprawdzają się także domowe peelingi, np. peeling ust z wykorzystaniem miodu, może odżywić usta i zminimalizować przyczyny suchości.

Jak leczyć spierzchnięte usta?

Aby pozbyć się spierzchniętych ust, warto zadbać o:

prawidłowe nawodnienie organizmu

prawidłową pielęgnację delikatnej skóry ust, np. poprzez stosowanie pomadek czy balsamów ochronnych

stosowanie peelingów, które pomogą pozbyć się zrogowaciałego naskórka, a nie uszkodzą mu przy tym ust

Czego nie należy robić?

Do problemów z pękającymi i spierzchniętymi ustami mogą przyczynić się:

przygryzanie warg

niektóre leki

zbyt agresywne kosmetyki

nieodpowiednie nawodnienie organizmu

Lepiej też w okresie spierzchniętych i przesuszonych ust nie korzystać z kolorowych szminek. Często dodatkowo wysuszają usta.

Domowy sposób na spierzchnięte usta

Na spierzchnięte usta najlepiej sprawdzą się domowe maseczki z wykorzystaniem miodu, oleju kokosowego albo banana. Taka maska pozostawia usta miękkie i delikatne, nawilżone i odżywione. Doskonale poprawia kondycję cienkiej i delikatnej skóry warg, a także zabezpiecza ją przed pękaniem. Warto stosować je jak najczęściej, bo nie mają żadnych skutków ubocznych.

Do wykonania domowej maski na usta można wykorzystać również masło shea, wosk pszczeli, tłusty twaróg albo miękkie awokado. Awokado zawiera naturalne oleje, które dobrze zabezpieczają skórę ust.

Dobrym pomysłem są również delikatne peelingi z wykorzystaniem cukru, które pomagają złuszczyć naskórek. Aby zrobić taki peeling, wystarczy łyżeczkę cukru pomieszać z wodą. Taką papkę nanosimy na usta i delikatnie masujemy wargi. Następnie spłukujemy całość. Po zastosowaniu peelingu zaleca się sięgnąć po pomadki ochronne albo balsamy do ust zawierające masło shea lub glicerynę. Dobrze sprawdzą się także domowe maseczki.

Jakie witaminy na pękające usta?

Na popękane i spierzchnięte usta warto stosować maści z witaminami. Pomagają one odbudować uszkodzoną barierę naskórka i zapobiec kolejnym pęknięciom.

Najczęściej są polecane są maści zawierające witaminy z grupy B oraz witaminę A. Witaminy z grupy B wzmacniają barierę hydronaskórkową, dlatego poleca się je do wzmocnienia kondycji włosów, skóry i paznokci. Witamina A z kolei zawiera retinol i wspiera procesy zachodzące w skórze.

Maść na pękające usta

Na pękające i spierzchnięte usta najlepiej sprawdzają się maści, które zawierają:

witaminę A

witaminy z grupy B

witaminę E

aloes



alantoinę, która działa łagodząco

panthenol

cynk, który działa przeciwzapalnie

Dobra pomadka na spierzchnięte usta

Jaką pomadką ochronną pielęgnować usta, by je nawilżyć i natłuścić? Usta warto smarować balsamami i pomadkami zawierającymi składniki natłuszczające i nawilżające. Dobrze, by znajdowały się w nich witaminy, gliceryna, alatoina, panthenol i inne składniki aktywne, które regenerują spierzchnięte usta.

Domowe sposoby na pękające usta

Chcąc szybko pozbyć się problemu spierzchniętych i popękanych ust, warto zaufać naturze, która oferuje nam szereg skutecznych i zdrowych metod ich regeneracji oraz nawilżania. Przede wszystkim trzeba wykluczyć chorobową przyczynę pękania ust oraz zastosować ewentualne leczenie. Jeżeli pękanie ust nie jest spowodowane chorobami, warto wypróbować domowe metody łagodzenia i „leczenia” tej dolegliwości.

Warto przede wszystkim postawić na naturalne maseczki oraz prawidłowe nawilżenie organizmu od wewnątrz, bo brak wody w diecie może wpływać na wygląd ust oraz sprzyjać ich pękaniu i nadmiernemu przesuszeniu. W regeneracji ust sprawdzi się wspomniany już wcześniej, naturalny miód, oliwa z ołówek oraz tłusta śmietana, papka z ugotowanego (niesolonego) ziemniaka, maseczka z naturalnego twarogu, sok z aloesu, okład z zielonego ogórka lub dostępna w aptekach witamina A i E w kapsułkach do wyciskania. Warto wiedzieć, że w trakcie regeneracji popękanych ust, która może trwać nawet kilkanaście dni, trzeba zrezygnować ze stosowania drażniących kosmetyków np. szminek i błyszczyków. Przed wyjściem z domu warto nałożyć na usta cienką warstwę wazeliny kosmetycznej, maści oliwkowej lub maści z witaminą A.

Spierzchnięte usta u dziecka

U dzieci przyczyną spierzchniętych ust najczęściej jest oblizywanie ich na zewnątrz. W sezonie jesienno-zimowym wystarczy oblizać kilka razy usta na wietrze, by doprowadzić do zaczerwienienia lub podrażnienia skóry. Mogą pojawić się na niej także bolesne pęknięcia lub zajady.

Takie objawy mogą wystąpić również latem, gdy na zewnątrz panują wysokie temperatury. Nierzadko rodzice obserwują u dzieci zaczerwienioną i podrażnioną skórę ust w czasie upałów. W takiej sytuacji najlepiej sprawdza się smarowanie ich maścią natłuszczającą, która złagodzi zaczerwienienie. Istotne jest również nieoblizywanie ust na powietrzu.

