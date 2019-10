Zbierasz grzyby? A może kasztany? Uważaj na kleszcze

Kleszcze bytują często w lasach. Dlatego też teraz, kiedy ostatnie promienie słońca sprzyjają leśnym wędrówkom, warto wiedzieć co nieco o tych uciążliwych pajęczakach.

Gdzie gryzie kleszcz?

Kleszcze wolą ciepłe, wilgotne obszary ciała. Gdy kleszcz dostanie się na twoje ciało, prawdopodobnie migruje do pach, pachwin lub włosów. Kiedy znajdzie się w pożądanym miejscu, gryzie cię i zaczyna wysysać krew.

W przeciwieństwie do większości innych robaków, które gryzą, kleszcze zazwyczaj pozostają przyczepione do ciała po ukąszeniu. Jeśli jakiś cię ugryzie, prawdopodobnie będziesz o tym wiedział, ponieważ znajdziesz go na skórze, a raczej w skórze. Po okresie nawet do 10 dni wysysania krwi z twojego ciała nabrzmiały kleszcz może się oderwać i spaść. Jednak lepiej nie dopuszczać do takich zaniedbań.

Jak chronić się przed kleszczami?

Na szczęście zapobieganie ukąszeniom kleszcza nie oznacza unikania przebywania na zewnątrz. Istnieje kilka sposobów, które mogą pomóc zmniejszyć ryzyko ukąszenia przez kleszcza:

noszenie bluzek, bluz i spodni z długimi rękawami oraz nogawkami i wsuwanie nogawek do skarpetek lub butów z wyższą cholewką podczas przebywania w zalesionych obszarach



stosowanie środka odstraszającego owady na skórę i odzież



noszenie mocno krytych butów na zewnątrz



spinanie długich włosów na obszarach zalesionych lub trawiastych oraz zakrywanie ich



noszenie jasnych ubrań podczas wędrówek, ponieważ ułatwiają one dostrzeżenie chodzącego po nich kleszcza



wzięcie prysznica jak najszybciej po powrocie na wypadek, gdyby kleszcz przyczepił się do skóry.

Jak usunąć kleszcza?

Ważne jest, aby jak najszybciej usunąć kleszcza ze skóry. Użyj w tym celu pęsety z cienką końcówką. Chwyć kleszcza jak najbliżej powierzchni skóry. Odciągnij go od skóry pionowo, zgodnie z linią wkłucia. Unikaj zginania kleszcza. Po usunięciu kleszcza powinieneś upewnić się, że usunąłeś go w całości. Jeśli głowa pozostaje w skórze, podejmij kroki, aby ją usunąć. Na koniec zdezynfekuj skórę środkiem odkażającym i umyj ręce mydłem i wodą. Jeżeli obawiasz się czegokolwiek, udaj się niezwłocznie na SOR lub do poradni, dyżurna pielęgniarka z pewnością ci pomoże.

Jakie są objawy ugryzienia przez kleszcza?

Ukąszenia kleszcza często są nieszkodliwe i nie muszą powodować żadnych objawów. Jednak jeśli jesteś uczulony na ukąszenia kleszcza, może dopaść cię:

ból lub obrzęk w miejscu ukąszenia



wysypka i pęcherze



pieczenie

trudności w oddychaniu.

Niektóre kleszcze przenoszą choroby. Choroby przenoszone przez kleszcze mogą powodować różnorodne objawy i zwykle rozwijają się w ciągu kilku dni do kilku tygodni po ukąszeniu przez kleszcza. Potencjalne objawy chorób przenoszonych przez kleszcze to:

czerwona plama lub wysypka w pobliżu miejsca ukąszenia

wysypka na całym ciele



drętwienie szyi

ból głowy



nudności



osłabienie



ból mięśni lub stawów



gorączka



dreszcze



obrzęk węzłów chłonnych.

Należy jak najszybciej zwrócić się o pomoc lekarską, jeśli zostaniesz ugryziony przez kleszcza, w celu oceny pod kątem ewentualnego leczenia.

