Te pokarmy mogą zwiększyć ryzyko choroby Alzheimera. Czy też je spożywasz?

Naukowcy odkryli, że nie tylko to, co jesz, ale także sposób łączenia pokarmów mogą zwiększać ryzyko choroby Alzheimera i innych postaci demencji. Nowe badanie sugeruje, że mieszanie słodkich przekąsek, produktów skrobiowych i przetworzonego mięsa może znacznie zwiększyć ryzyko rozwoju choroby Alzheimera.

– Osoby, u których rozwinęła się demencja, częściej łączyły wysoko przetworzone mięso ze skrobiowymi pokarmami, takimi jak ziemniaki, alkohol i przekąski, takie jak ciastka i ciasta – powiedziała autorka badania Cecilia Samieri z University of Bordeaux we Francji. – Mimo że nie jest spożywane w większej ilości, przetworzone mięso stało się bardzo ważne w ich diecie, to znaczy w połączeniu z wieloma produktami spożywczymi.

W badaniu wzięto pod lupę ponad 200 osób w wieku średnio 78 lat żyjących z demencją i porównało je z grupą 418 osób w tym samym przedziale wiekowym bez tej choroby. Wszyscy uczestnicy byli poddawani kontroli lekarskiej co 2-3 lata i wypełnili kwestionariusze dot. żywności, rejestrując, jakie produkty spożywali i jak często przez ostatnie 5 lat.

Dieta może wpływać na ryzyko rozwoju chorób mózgu

Naukowcy przeanalizowali dane z kwestionariuszy żywności, aby porównać, jakie pokarmy były często spożywane razem przez osoby z demencją i bez demencji. Samieri wskazuje, że mogli wyciągać wnioski tylko z wąskiego przedziału wiekowego.

– Głównym ograniczeniem jest stosowanie jednej ankiety dietetycznej – powiedziała. – Wiemy, że dieta, którą ktoś zaczyna praktykować w wieku średnim i być może nawet wcześniej, prawdopodobnie wpływa na ryzyko chorób mózgu w późniejszym życiu. Tutaj mieliśmy ocenę diety tylko po 65 roku życia.

Ponadto to nie ilość „niezdrowej” żywności wydawała się zwiększać ryzyko demencji, ale zamiast tego, niejedzenie innej zdrowszej żywności, jak sugerują wyniki. Samieri zwróciła uwagę, że w tego rodzaju badaniach założono, że „dieta, którą ludzie stosują w tym wieku, stanowi dobrą reprezentację diety stosowanej w latach poprzedzających wywiad”.

Kolejnym ograniczeniem było to, że diety rejestrowano tylko raz, na wiele lat przed wystąpieniem demencji, więc zmiany w diecie w czasie były nieznane.

Przetworzone jedzenie łączone ze skrobią i słodyczami

Samieri dodała, że ci, u których nie rozwinęła się demencja, mają większą różnorodność w swojej diecie, w tym zdrowszą żywność, taką jak owoce i warzywa, owoce morza, drób lub mięso.

Jednak to badanie nie wykazało, dlaczego niektóre pokarmy mogą zwiększać ryzyko demencji.

– Bardzo pozytywnym trendem jest badanie wielu czynników i wzajemnych powiązań między zachowaniami, takimi jak jedzenie, które występują w prawdziwym życiu – powiedziała dr Nancy K. Lonsdorf, lekarz medycyny integracyjnej z San Diego w Kalifornii. – Badanie tylko „aktywnego składnika” jest sztuczne i prowadzi do bardzo wąskich i często wprowadzających w błąd informacji o ograniczonej wartości praktycznej. Potrzebujemy więcej tego rodzaju badań w zakresie zapobiegania demencji, a także we wszystkich obszarach zdrowia – dodała.

Według Samieri z badań wynika, że ​zróżnicowana i zdrowa dieta, zamiast diety „opartej na przetworzonym mięsie i niezdrowej żywności”, może zmniejszyć ryzyko rozwoju demencji. Uważa, że ​​wyniki te są na tyle znaczące, że zasługują na potwierdzenie w randomizowanym, kontrolowanym badaniu.

– Sposób konsumpcji żywności, a nie tylko jej ilość, może być istotny dla zapobiegania demencji – podsumowała Samieri. – Gorsze nawyki żywieniowe i spożywanie słodkich przekąsek były widoczne na wiele lat przed diagnozą demencji w naszej grupie. Natomiast zróżnicowane i zdrowe diety wydają się zmniejszać ryzyko rozwoju demencji.

„To, co jest dobre dla twojego serca, jest dobre dla twojego mózgu”

Dr Marc Agronin, badacz Alzheimera i autor „The Dementia Caregiver”, wyjaśnił, że podstawową zasadą jest to, że „to, co jest dobre dla twojego serca, jest dobre dla twojego mózgu”.

– To, co jemy przez całe życie, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i ryzyko wielu chorób, w tym demencji – powiedział Agronin. Dodał, że dieta ułożona w kierunku zdrowej żywności może pomóc. Te produkty obejmują:

oleje z oliwek i orzechów

owoce i warzywa

całe ziarna i rośliny strączkowe

mniej wysoko przetworzonych cukrów i czerwonych mięs.

Zdrowe odżywianie jest niezbędne do kontrolowania poziomu masy ciała, glukozy i cholesterolu, które są kluczowymi czynnikami ryzyka zarówno dla zdrowia sercowo-naczyniowego, jak i mózgowo-naczyniowego.

