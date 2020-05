Waginoza. Prosty sposób na zapobieganie nawrotom bakteryjnego zapalenia pochwy

Waginoza bakteryjna

Waginoza bakteryjna to najczęstsza dolegliwość pochwy u młodych kobiet. Bakteryjne zapalenie pochwy jest spowodowane zaburzeniem składu mikroflory pochwy – nadmiernym rozwojem bakterii beztlenowych oraz zmniejszoną liczbą pałeczek kwasu mlekowego odpowiedzialnych za utrzymywanie odpowiedniego pH. Do czynników ryzyka zalicza się nieprawidłową higienę osobistą, irygacje pochwy, dużą liczbę partnerów seksualnych czy palenie papierosów. Waginoza bakteryjna najczęściej objawia się szarawymi lub białawymi upławami o rybim zapachu, świądem i podrażeniem, choć bywa też bezobjawowa.

Lactin-V

Na łamach New England Journal of Medicine ukazały się wyniki badania klinicznego dotyczące zastosowania miejscowego Lactobacillus crispatus (Lactin-V) w prewencji nawrotu bakteryjnego zapalenia pochwy. Do badania włączono kobiety w wieku rozrodczym, u których zdiagnozowano waginozę bakteryjną oraz zakończono dopochwowe leczenie metronidazolem. Kobiety losowo przydzielono w stosunku 2:1 do grup: Lactin-V dopochwowo lub placebo. Preparat i placebo stosowano przez 11 tygodni, a częstość wystąpienia nawrotu waginozy oceniono po 12 i 24 tygodniach od rozpoczęcia leczenia. W dwunastym tygodniu badania do nawrotu waginozy doszło u 30 procent kobiet stosujących Lactin-V i u 45 procent kobiet z grupy placebo. W dwudziestym czwartym tygodniu również ryzyko nawrotu było mniejsze u kobiet z grupy interwencyjnej. W dwunastym tygodniu badania szczep stosowany w preparacie Lactin-V był wykrywalny u 79 procent kobiet, co oznaczało skuteczną kolonizację nabłonka pochwy szczepem Lactobacillus crispatus. Wyniki badania wskazują, że zastosowanie preparatu Lactin-V może chronić przed nawrotem infekcji.

Czytaj także:

Ten owoc może osłabić działanie leków na nadciśnienie, cholesterol i erekcję