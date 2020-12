Możesz poprawić pamięć i zmniejszyć ryzyko demencji. Podpowiadamy, jak to zrobić

O pamięć powinno się dbać przez całe życie, nie tylko wtedy, gdy zaczynamy mieć z nią kłopot. O czym warto pamiętać? Co ma wpływ na występowanie demencji i Alzheimera, a co może pomóc utrzymać pamięć w dobrej kondycji? Odpowiedź znajdziecie w materiale:

Dieta na mózg – co powinno się w niej znaleźć?

Podstawowe paliwo dla mózgu to wysokiej jakości produkty spożywcze, które powinny znaleźć się w naszym codziennym jadłospisie.

1. Węglowodany złożone

Węglowodany złożone są dla naszego organizmu tym, czym paliwo dla samochodu. To dzięki nim możemy żyć na pełnych obrotach, uczyć się i zapamiętywać różne informacje. Stosowanie diet niskowęglowodanowych wpływa na pogorszenie pamięci i koncentracji, osłabienie refleksu, a także powoduje ogólne złe samopoczucie i przewlekłe zmęczenie. Brak energii w postaci węglowodanów złożonych zaburza pracę całego organizmu i wpływa na spowolnienie metabolizmu.

Do najlepszych źródeł węglowodanów złożonych zaliczamy:

pieczywo pełnoziarniste,



gruboziarniste kasze,



razowy makaron,



brązowy ryż,



płatki owsiane.

Warto wiedzieć, że energia z węglowodanów złożonych uwalniana jest stopniowo, więc nie występuje w tym przypadku uczucie senności na krótko po spożytym posiłku, które związane jest z nagłym wzrostem i równie nagłym spadkiem poziomu glukozy we krwi.

2. Ryby morskie i słodkowodne

Ryby to jedno z podstawowych źródłem kwasów tłuszczowych Omega-3 i Omega-6 w naszej diecie. Bez nich nasz mózg nie jest w stanie funkcjonować na pełnych obrotach i prawidłowo się rozwijać już w okresie płodowym. Dobrym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych NNKT są tłuste ryby morskie. W mniejszej ilości wartościowe kwasy tłuszczowe znajdują się w rybach słodkowodnych, jednak i te warto włączyć do codziennej diety.

Trzeba pamiętać, że najzdrowsze są ryby pochodzące z połowów w niezanieczyszczonych wodach, a nie te z intensywnej hodowli. Ważne jest także to, w jaki sposób je przygotowujemy; unikać trzeba przede wszystkim ryb smażonych oraz wędzonych, które są źródłem soli i mogą zwierać szkodliwe substancje o potencjalnie mutagennym działaniu.

3. Orzechy i masło orzechowe

Orzechy i przygotowywane z nich masło orzechowe (naturalne, bez zbędnych dodatków np. cukru) to doskonałe wsparcie funkcjonowania mózgu. Dzięki ogromnej ilości witamin, minerałów i kwasów Omega-3 zapewniają one długo wykorzystywaną energię i pomagają dbać o utrzymanie odpowiedniego poziomu wielu substancji odżywczych w organizmie. Choć orzechy uważane są za tuczące, to nie warto z nich rezygnować – garść orzechów włoskich dziennie, zapewnia efekty, których nie osiągniemy, stosując suplementy na pamięć i koncentrację.

4. Tłuszcze roślinne

Tłoczone na zimno oliwy i oleje to także cenne paliwo dla naszego mózgu. Dzięki wysokiej zawartości witaminy E i innych antyoksydantów doskonale wspierają pracę mózgu i chronią przed rozwojem wielu chorób. Warto włączyć do diety nie tylko tradycyjnie stosowane oleje i oliwy, ale także te mniej znane, lecz równie smaczne i zdrowe np. z pestek winogron, lnu i orzechów. Co więcej, bez zdrowych tłuszczów nie może zachodzić wchłanianie rozpuszczalnych w nich witamin, co grozi rozwojem wielu schorzeń i nieprzyjemnymi dolegliwościami zdrowotnymi.

Problemy z pamięcią mogą pojawić się w każdym wieku i nie muszą oznaczać demencji lub choroby Alzheimera. Bywa, że są wynikiem niewłaściwych nawyków i braku odpowiedniej gimnastyki umysłowej. Nie od dziś wiadomo, że rozwiązywanie krzyżówek i systematyczna nauka nowych rzeczy pozwalają utrzymać mózg w świetnej kondycji i cieszyć się dobrą pamięcią.

Problemy z pamięcią – objawy

Problemy z pamięcią występują u każdego z nas, np. z powodu braku koncentracji, rozproszenia uwagi, przemęczenia. Oto kilka przykładów problemów z pamięcią, które powszechnie występują:

Pamiętasz fabułę ostatnio oglądanego filmu, ale nie pamiętasz tytułu. Możesz też wyobrazić sobie twarz aktora, ale nie możesz wymyślić jego imienia.



Od czasu do czasu umieszczasz przedmioty codziennego użytku, takie jak klucze, okulary lub pilot w jakimś miejscu i nie możesz ich później znaleźć.



Nie zawsze pamiętasz to, co właśnie przeczytałeś. Jest to najprawdopodobniej problem z koncentracją, a nie problem z pamięcią.



Twoja pamięć jest wciąż na tyle dobra, że rozpoznajesz kiedy zapominasz.

Takie krótkotrwałe, przejściowe problemy z pamięcią są zupełnie normalne i nie trzeba się nimi przejmować. Gorzej, gdy zauważymy, że nasz stan się pogarsza i zapominamy znacznie więcej rzeczy niż dotychczas. W takiej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie dokładnej i szczegółowej diagnostyki.

Mimo wszystko warto zastanowić się, czy nie popełniamy kilku podstawowych błędów, które mają bardzo niekorzystny wpływ na naszą pamięć. Może się okazać, że wyeliminowanie ich rozwiąże problem. W trosce o swoje zdrowie i dobrą pamięć warto profilaktycznie zmienić styl życia.

Problemy z pamięcią a codzienne nawyki

Problemy z pamięcią mogą wynikać z uzależnienia od nikotyny. Kiedy palisz, pozbawiasz swój mózg bardzo potrzebnego tlenu, co może doprowadzić do ogólnego wrażenia rozmycia i zmniejszenia ostrości umysłu.

Zdrowa dieta, pełna składników odżywczych, dobrych tłuszczów i wysokiej jakości białka jest ważna dla zachowania dobrej pamięci. Twoje problemy mogą być spowodowane niedoborem witaminy B1 i witaminy B12. B1 można znaleźć w pełnych ziarnach i warzywach. B12 znajdziesz w wielu produktach mięsnych i mlecznych.

Jeśli regularnie sięgasz po tłuszcze trans i węglowodany proste, ryzyko wystąpienia problemów z pamięcią wzrasta w twoim przypadku. Jest to najprawdopodobniej wynik nagromadzenia się blaszki miażdżycowej w mózgu, która zmniejsza przepływ krwi i dostarczanie tlenu do części mózgu, które są odpowiedzialne za dobrą pamięć.

Problemy z pamięcią występują także wtedy, gdy nasz organizm jest odwodniony. Jeśli przyjmujemy za mało wody, ten stan może się utrzymywać i pogłębiać. Warto więc jak najczęściej sięgać po butelkę z wodą.

Problemy z pamięcią a styl życia

Problemy z pamięcią mogą towarzyszyć bezsenności i być skutkiem nie wyspania. Często towarzyszy im także spadek koncentracji i skupienia. Należy więc zadbać o dobry, spokojny sen. W ciągu dnia warto wykonywać czynności w kolejności, zamiast brać na siebie kilka zadań jednocześnie. Rozproszenie uwagi sprzyja zapominaniu.

Depresja a problemy z pamięcią

Depresja jest bardzo poważną chorobą, która objawia się utratą sensu życia, myślami samobójczymi, izolacją od otoczenia, uczuciem smutku i beznadziei, spadkiem energii, problemy ze snem, a także z pamięcią. Problemy z koncentracją mogą powodować problemy z przywoływaniem doświadczeń, a także zapamiętywaniem nowych zdarzeń.

Problemy emocjonalne a pamięć

Emocjonalne problemy, w szczególności niezdolność do wyrażania prawdziwych emocji i tendencja do ukrywania uczuć ze strachu, wstydu lub uczucia dumy mogą skutkować utratą pamięci i słabą zdolnością do przypomnienia.

Używki a problemy z pamięcią

Alkohol i narkotyki mają wyjątkowo niekorzystny wpływ na komórki naszego mózgu. Szczególnie, jeśli po tego typu używki sięgamy często i przyjmujemy je w dużych ilościach. Narkotyki rekreacyjne i nielegalne substancje mogą zmieniać procesy poznawcze i zakłócać szlaki chemiczne i neurologiczne, co sprzyja problemom z pamięcią. Alkohol natomiast może wpływać na zdolność do tworzenia wspomnień.

Niedobór tiaminy a problemy z pamięcią

Tiamina jest substancją odżywczą, która metabolizuje żywność i zamienia ją w energię. To jedna z witamin z grupy B. Oprócz regulowania transferu żywności do energii, utrzymuje ona również normalne funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Niedobór tiaminy może powodować problemy z pamięcią.

Problemy z pamięcią a złe nawyki

Problemy z pamięcią mogą być także spowodowane:

Paleniem papierosów. Kiedy palisz, pozbawiasz swój mózg bardzo potrzebnego tlenu, co może doprowadzić do ogólnego wrażenia rozmycia i zmniejszenia ostrości umysłu.



Niezdrową dietą. Jeśli regularnie sięgasz po tłuszcze trans i węglowodany proste, ryzyko wystąpienia problemów z pamięcią wzrasta. Jest to najprawdopodobniej wynik nagromadzenia się blaszki miażdżycowej w mózgu, która zmniejsza przepływ krwi i dostarczanie tlenu do części mózgu, które są odpowiedzialne za dobrą pamięć.



Niedoborem snu. Brak snu może być jednym z głównych czynników zwiększających ryzyko utraty pamięci, problemów z koncentracją i normalnym funkcjonowaniem.



Odwodnieniem. Jeśli przyjmujemy za mało wody, ten stan może się utrzymywać i pogłębiać. Warto więc jak najczęściej sięgać po butelkę z wodą.

