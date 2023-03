Ten objaw na twarzy może wskazywać na raka płuca. Przyjrzyj się swoim oczom

Co roku z powodu tego nowotworu umiera aż 2 miliony ludzi na świecie. Polska należy do krajów o jednej z największych zapadalności i umieralności na raka płuca. W przypadku samej zapadalności wyprzedzają nas w Europie tylko Węgry, Belgia i Dania. Rak płuca nie daje typowych objawów i dlatego trudno go wcześnie wykryć, co pogarsza rokowania choroby. W zależności od umiejscowienia rak płuca może dawać różne objawy. Gdy nowotwór znajduje się w górnej części płuca (tzw. guz Pancoasta) zmiany widać na twarzy chorego.

Objawy raka płuca, które można zobaczyć na twarzy

Objawy występujące na twarzy noszą nazwę zespołu Hornera. Pojawiają się zwykle na połowie twarzy pacjenta. Do charakterystycznych zmian należą:

opadanie górnej powieki,

zwężenie źrenicy oka,

zapadnięcie gałki ocznej,

jaśniejsze zabarwienie tęczówki,

zmniejszenie pocenia się lub zanik potliwości po jednej stronie twarzy,

paraliż twarzy.

Rozrastający się nowotwór uszkadza nerwy twarzy przebiegające w rejonie szyi. Dlatego niektórzy pacjenci skarżą się również na bóle:



w okolicach barku,

górnej części pleców,

ramienia,

dłoni,

szyi,

klatki piersiowej po stronie dotkniętej chorobą.

Nie wpadaj w panikę! Zespół Hornera to nie tylko rak płuca

Objawy zespołu Hornera, które pojawiają się na twarzy, występują nie tylko w przypadku raka płuc. Przyczyn uszkodzenia nerwów może być wiele. Należą do nich m.in.:



infekcje ucha środkowego,

ropień zęba,

uraz rdzenia kręgowego lub podstawy czaszki.

Kto jest zagrożony zachorowaniem na raka płuca?

Na raka płuca narażone są głównie osoby, które palą papierosy (85-90 proc. wszystkich zachorowań na nowotwór płuc jest związane z długotrwałym paleniem tytoniu), ale nie tylko. 10 do 15 proc. osób chorujących na guza płuc dotyczy to osoby niepalące. Wśród czynników zwiększających ryzyko zachorowania wymienia się przede wszystkim:

bierne palenie,

ekspozycję na różne toksyczne substancje, takie jak np. radon, azbest czy inne obecne w powietrzu zanieczyszczenia,

promieniowanie jonizujące,

schorzenia układu oddechowego (takie jak: przewlekła obturacyjna choroba płuc, zwłóknienie płuc),

obciążenia genetyczne.

