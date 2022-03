Tłuszczak na szyi – charakterystyka, rodzaje, kiedy warto usunąć

Tłuszczak to łagodna zmiana nowotworowa, która częściej diagnozowana jest u mężczyzn. Guz, który wypełniają komórki tkanki tłuszczowej, może utworzyć się w wielu miejscach na ciele. Często powstaje na szyi, plecach, przedramionach, brzuchu i udach, czyli w miejscach, w których gromadzi się nadmiar tkanki tłuszczowej. Tłuszczaki to zmiany typowe dla osób w średnim i podeszłym wieku. Najczęściej pojawiają się przed 60. rokiem życia.

Czy tłuszczak na szyi to problem kosmetyczny, czy onkologiczny?

Każdy guz, który wyczuwamy pod skórą, wymaga wnikliwej diagnostyki. W przypadku tłuszczaków możemy spać spokojnie, bo guzy te nie przeobrażają się w zmiany o charakterze złośliwym. Ten łagodny nowotwór tkanki łącznej to przede wszystkim defekt kosmetyczny, z którym można sobie stosunkowo łatwo poradzić. Nie obejdzie się jednak bez odpowiedniej diagnostyki, która uwzględnia badanie fizykalne zmiany.

Guz tłuszczowy pod skórą nie nacieka otaczających tkanek i jest stosunkowo łatwy do usunięcia. Problem mogą jednak stanowić tłuszczaki mnogie, a także tłuszczaki, które tworzą się w okolicy narządów wewnętrznych, utrudniając ich prawidłowe funkcjonowanie. Tego rodzaju tłuszczaki wymagają specjalistycznego leczenia.

Tłuszczak nie jest problemem onkologicznym, jednak nie możemy z góry zakładać, że mamy do czynienia z guzem tłuszczowym. Na szyi zlokalizowane są węzły chłonne, które na skutek powiększenia, mogą przypominać wyglądem tłuszczaki. Co więcej, brak odpowiedniej diagnostyki może doprowadzić do pomylenia tłuszczaka z nowotworami złośliwymi, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Z tego względu powinniśmy zrezygnować z samodzielnego diagnozowania zmian skórnych i każdą z nich konsultować z lekarzem, dzięki czemu unikniemy fatalnych w skutkach pomyłek oraz zyskamy pewność, że mamy do czynienia z łagodną postacią guza, która związana jest z przerostem tkanki tłuszczowej.

Tłuszczaki stanowią poważny problem natury estetycznej, co jest związane z ich wyglądem. Większe zmiany są doskonale widoczne, gdy nosimy letnią odzież, a także odznaczają się pod ubraniem, co powoduje, że przestajemy dobrze czuć się w swoim ciele. Duże tłuszczaki zwracają uwagę otoczenia, co jest kolejnym problemem, bo wiąże się z koniecznością m.in. słuchania nieprzyjemnych uwag. Warto wiedzieć, że zmiany skórne nadal są powodem izolacji osób, które się z nimi zmagają, dlatego najlepiej zdecydować się na usunięcie tłuszczaków w znieczuleniu miejscowym.

Tłuszczak na szyi – charakterystyka. Po czym go rozpoznać?

Tłuszczak ma charakterystyczny wygląd. Możemy dość łatwo go rozpoznać, jednak dla potwierdzenia naszej „diagnozy”, powinniśmy udać się do lekarza. Guz tłuszczowy powstaje w tkance podskórnej. Jest miękki, bezbolesny oraz ruchomy – można go przesuwać względem skóry i jego podstawy. Co więcej, pokrywająca go skóra nie jest zmieniona chorobowo – jeżeli pojawia się zaczerwienienie i stan zapalny, owrzodzenie lub inne zmiany skórne w obrębie guza, to należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Sygnałem alarmowym są także powiększone węzły chłonne w okolicy tłuszczaka oraz objawy ogólne np. stan podgorączkowy lub nawracająca gorączka. Powyższe objawy mogą wskazywać na nowotwór złośliwy, dlatego nigdy nie powinniśmy ich bagatelizować.

Tłuszczak rośnie stosunkowo wolno. Najczęściej ma okrągły lub owalny kształt. Zmiana powstaje z komórek tkanki tłuszczowej i jest zwarta. Po usunięciu przypomina swoim wyglądem surowe mięso z piersi kurczaka. Tłuszczaki różnią się od guzów nowotworowych budową. Komórki tkanki tłuszczowej są otoczone torebką łącznotkankową, która odgradza je od innych tkanek. Po tym można poznać, że mamy do czynienia z tłuszczakiem – złośliwe guzy nowotworowe nie są odgrodzone od otaczających je tkanek torebką łącznotkankową. Budowę guza możemy poznać dopiero wówczas, gdy zostanie on poddany diagnostyce.

Choć tłuszczak nie boli, to dolegliwości bólowe może wywoływać powodowany przez tłuszczaka ucisk na okoliczne nerwy. Ból może być również związany z masą tłuszczaka, która powoduje napinanie się skóry i uciska na sąsiednie struktury. Duże tłuszczaki mogą też zaburzać krążenie, jeżeli zlokalizowane są w bliskiej okolicy tętnic lub naczyń krwionośnych.

Dlaczego pojawia się tłuszczak na szyi?

Przyczyny powstawania tłuszczaków są nadal przedmiotem badań. Do powstawania tłuszczaków przyczyniają się uwarunkowania genetyczne – zmiany te często występują rodzinnie. Jeżeli u członków naszej bliskiej rodziny występują tłuszczaki w tkance podskórnej lub tłuszczaki w okolicach narządów wewnętrznych, to znajdujemy się w grupie podwyższonego ryzyka. Co więcej, do rozwoju tłuszczaków może doprowadzić częste drażnienie skóry w okolicy szyi np. zbyt ciasnym kołnierzykiem koszuli, a także stosowanie niezdrowej diety. Zmiany te mogą także powstać po przebytych urazach w miejscu zagojonej rany lub stłuczenia. Tłuszczaki częściej dotyczą osób, które mają nadwagę oraz cierpią m.in. na choroby metaboliczne.

W przypadku tłuszczaka na szyi możemy mieć także do czynienia z efektem ubocznym stosowania niektórych leków oraz kuracji antynowotworowych. Warto wiedzieć, że uporczywie nawracające pojedyncze guzy tłuszczowe oraz tłuszczaki mnogie, mogą wskazywać na niektóre zespoły chorobowe, dlatego konieczna jest w tym przypadku poszerzona diagnostyka, która pomoże wykryć zagrażające nam choroby np. nadciśnienie tętnicze. Powstawanie tłuszczaków powoduje także choroba Madelunga.

Wpływ na rozwój tłuszczaków ma również nasz układ immunologiczny. Zaburzenia w jego funkcjonowaniu oraz przewlekłe stany zapalne mogą prowadzić do nadmiernego podziału komórek tłuszczowych. Wadliwie działający układ immunologiczny może także być przyczyną powstawania innych zmian skórnych. Najbardziej narażone na powstawanie tłuszczaków są osoby, u których występują skłonności genetyczne do tworzenia się guzów tłuszczowych.

Nie zawsze możliwe jest ustalenie przyczyny powstawania tłuszczaków, bo zmiany te mogą być również związane z naturalnym procesem starzenia się organizmu, na co wskazuje ich występowanie przede wszystkim u osób w średnim i podeszłym wieku.

Rodzaje tłuszczaków

Wyróżniamy kilka rodzajów tłuszczaków. Nie każda zmiana wymaga różnicowania na podstawie badania histopatologicznego, co ma związek z charakterystycznym wyglądem poszczególnych typów tłuszczaków.

Najczęściej występuje pojedynczy tłuszczak (lipoma), który może mieć od kilku milimetrów do nawet kilkunastu centymetrów średnicy. Zmiana jest ograniczona i nie występują w jej obrębie liczne naczynia krwionośne. Dość często rozpoznawany jest także tłuszczak, który powstaje z komórek wrzecionowatych, czyli tłuszczak wielopostaciowy. Guz ten charakteryzuje się obecnością komórek tłuszczowych oraz niewielkiej ilości naczyń krwionośnych. Rzadziej diagnozowane są naczyniakotłuszczaki i mięśniakotłuszczaki. Bardzo rzadko spotykany rodzaj tłuszczaka to zimowiak – zmiana ta występuje jedynie u niemowląt.

Jak leczyć tłuszczaka na szyi?

Leczenie, a może od razu zabieg chirurgiczny? To zależy od m.in. wielkości zmiany, tego, w jaki sposób wpływa ona na nasze życie i gdzie występuje. Leczenie tłuszczaków to rzadko stosowana procedura, choć zdarza się, że stosowane jest ostrzykiwanie zmiany chorobowej sterydami. Kuracja farmakologiczna ma na celu powstrzymanie rozwoju tłuszczaków. To jedna z dostępnych metod walki z licznymi tłuszczakami o niewielkim rozmiarze, których usuwanie może być nie tylko dość trudne, ale również bardzo uciążliwe dla pacjenta.

Czy można wyleczyć tłuszczaka domowymi sposobami?

W przypadku niewielkich tłuszczaków, w początkowej fazie ich wzrostu, można zastosować domowe metody, które pomagają ograniczyć wzrost guza oraz zabezpieczają przed rozwojem stanu zapalnego. Zaliczamy do nich m.in. smarowanie zmian olejkiem z drzewa herbacianego, picie naparów ziołowych, a także kąpiele w roztworze tzw. gorzkiej soli, która jest dostępna w aptekach. Nie zawsze domowe metody leczenia tłuszczaków okazują się skuteczne, dlatego lepiej zdecydować się na radykalne usunięcie zmian wraz z torebką łącznotkankową, co zapobiegnie ponownemu gromadzeniu się komórek tkanki tłuszczowej. Tłuszczaków nigdy nie należy samodzielnie przekłuwać i wyciskać!

Rzadko stosuje się długotrwałe terapie, które mają na celu leczenie tłuszczaków. Zwykle zmiany te są usuwane z wykorzystaniem chirurgicznych i niechirurgicznych metod.

Tłuszczak na szyi – usuwanie

Usuwanie tłuszczaków uwzględnia chirurgiczne wycięcie tłuszczaka lub zastosowanie nieco mniej inwazyjnej metody. Zabieg chirurgiczny polega na nacięciu skóry, co pozwala na dostanie się do wnętrza guza. Nacięcie skóry nie jest duże i nie pozostaje po nim widoczna blizna.

Inną metodą usuwania tłuszczaków jest liposukcja, czyli odsysanie tkanki tłuszczowej. W tym przypadku poprzez niewielkie nacięcie odsysa się zgromadzone wewnątrz guza komórki tkanki tłuszczowej. Wybór metody usuwania tłuszczaków uzależniony jest m.in. od wielkości i położenia zmiany. Po usunięciu zawartości guza może ona zostać oddana do badania histopatologicznego, które pozwala rozwiać ewentualne wątpliwości co do pochodzenia zmiany. Usunięcie tłuszczaka odbywa się w warunkach ambulatoryjnych. Najczęściej zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym.

Czytaj też:

Tłuszczak na plecach – jak wygląda i czy jest groźny?