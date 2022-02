Narodowe Centrum Krwi apeluje o krew. W rezerwie jest jej zbyt mało

"Krwiodawcy – potrzebna jest krew! Pacjenci w szpitalach codziennie czekają na Wasze wsparcie. Zgłaszajcie się do Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, podzielcie się krwią i pomóżcie ratować zdrowie i życie innych osób" – apeluje na swoich stronach Narodowe Centrum Krwi.

W pandemii rzadziej oddajemy krew

Sytuacja jest poważna. „Stany magazynowe krwi i jej składników maleją!”– alarmuje NCK. Jak podkreślają Ministerstwo Zdrowia i NFZ, w czasie pandemii nie tylko ograniczyliśmy podróże i kontakty, ale też rzadziej oddajemy krew. To powoduje zmniejszanie się stanów magazynowych krwi i jej składników we wszystkich Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce.

Dla przykładu 22 lutego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie informowało o alarmująco niskich stanach krwi grup: ARhD+, 0RhD+ oraz ARhD–. Z kolei RCKiK w Warszawie pilnie apeluje o krew grup ujemnych: 0rh–, ARh– i BRh–, a białostockie RCKiK o ujemne i dodatnie grupy 0 oraz grupę ARh–. Podobne apele są na stronie każdego regionalnego centrum (można na nich znaleźć informacje o stanach magazynowych poszczególnych grup krwi).

Oddając krew ratujesz życie trzech osób

Krew i jej składniki to dla wielu pacjentów w szpitalach jedyna szansa na życie lub powrót do zdrowia. Jej źródłem jest drugi człowiek – krwi nie można wyprodukować. Dlatego tak ważne jest jej ciągłe pozyskiwanie. Oddając jedną jednostkę krwi, czyli dokładnie 450 ml, ratujesz życie aż trzech osób. Oddając krew 4 lub 6 razy do roku, możesz uratować nawet 24 osoby. Jak podkreślają specjaliści NCK – nie ma znaczenia, jaką masz grupę krwi. Każda jest potrzebna.

Gdzie można oddać krew?

Krew można oddać w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie całej Polski, w ich oddziałach terenowych, a także w punktach mobilnych, które codziennie znajdują się w różnych lokalizacjach.Sprawdź listę Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

