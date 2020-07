Waciki, kulki, płatki kosmetyczne – czego najlepiej używać? To ma duże znaczenie!

Można śmiało powiedzieć, że bawełniane kulki, patyczki, płatki i waciki należą do kategorii zatytułowanej: „zapominam, jakie są przydatne, dopóki się nie wyczerpią”. Niezależnie, czy usuwasz lakier z paznokci, nakładasz kosmetyki do pielęgnacji skóry i makijażu, czy też wybierasz pomiędzy niezliczonymi innymi zastosowaniami w gospodarstwie domowym – podwójnie złożony listek papieru toaletowego zwykle nie wystarczy.

– Jeśli chodzi o pielęgnację skóry, króluje jedna opcja – mówi Sarah Akram, mistrzyni makijażu celebrytów i właścicielka Sarah Akram Skincare. – Jestem fanką niestrzępiących się bawełnianych chusteczek i płatków, które można znaleźć w aptece. Uważam, że zwykłe waciki pochłaniają zbyt dużo produktu, nie dozują tak dużo, jak płatki i mają tendencję do rozpadania się.

Ponadto waciki mogą pozostawiać ślady bawełny na skórze, co w pewnym sensie jest sprzeczne z celem, gdy używasz ich do aplikowania wody micelarnej w celu oczyszczenia twarzy. Z drugiej strony bawełniane krążki są specjalnie stworzone do użytku w codziennych zabiegach pielęgnacyjnych i upiększających.

– Płatki kosmetyczne są naprawdę wszechstronne – mówi Akram. – Ich główne zastosowania to nakładanie produktów takich jak toniki, usuwanie zanieczyszczeń wodami micelarnymi i środkami do demakijażu oraz emulgowanie makijażu wokół oczu poprzez pozostawienie nawilżonych płatków na zamkniętych powiekach.

Ale to nie znaczy, że powinieneś całkowicie odrzucić standardowe waciki w postaci kulek. Są idealne do wszystkiego, co chcesz zrobić z odrobiną dodatkowego produktu – jak usunięcie uporczywego błyszczącego lakieru do paznokci.

A może papier toaletowy?

A co wtedy, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie masz żadnego z takich produktów? Akram mówi, że lepiej jest używać tego osławionego podwójnie złożonego papieru toaletowego niż nakładanie czegoś palcami.

– Twoje dłonie nieustannie dotykają różnych powierzchni przez cały dzień, złuszczają się i ścierają – mówi. – Tak więc, jeśli używasz złuszczającego toniku do twarzy, zapewne niekoniecznie chcesz dodatkowo codziennie złuszczać skórę dłoni tym chemicznym produktem. Poza tym używanie rąk do nakładania niektórych delikatniejszych produktów może być w rzeczywistości mniej wydajne i wymagać większego zużycia produktu niż zużyłby chłonny wacik.

Jakie stąd wnioski? Bawełniane płatki kosmetyczne są wielkim zwycięzcą w rutynowej pielęgnacji skóry, podczas gdy waciki są lepsze do bardziej specyficznych zastosowań, które wymagają większej ilości produktu. Warto zaopatrzyć się w spory zapas obu!

