Rodzicu! Chroń dziecko przed otyłością dzięki tym 7 wskazówkom

Szkodliwe skutki, jakie otyłość może przynieść dla zdrowia dzieci, są już dobrze znane. Trwające badanie State University of New York w Buffalo, opublikowane niedawno w czasopiśmie Obesity, jest jednym z pierwszych, które badają wpływ interakcji matka-niemowlę podczas karmienia i aktywnej zabawy na otyłość niemowląt i dzieci.

Naukowcy chcieli dowiedzieć się, czy styl rodzicielstwa może zmniejszyć ryzyko otyłości u dzieci już zagrożonych z powodu prenatalnej ekspozycji na szkodliwe substancje. Odkryli, że matki, które wykazywały mniej ciepła emocjonalnego podczas interakcji niezwiązanych z karmieniem, takich jak aktywna zabawa, gdy dziecko miało 7 miesięcy miały dzieci, które najszybciej przybrały na wadze.

Jest to jedno z pierwszych badań, w których sprawdzono, w jaki sposób interakcje rodzinne mogą wpływać na apetyt i dietę dziecka. „O ile nam wiadomo, nie ma badań, które sprawdzałyby, w jaki sposób środowisko domowe w okresie wczesnego rozwoju dziecka może wpływać na motywację w kwestii jedzenia” – mówi dr Kai Ling Kong, współautor badania i asystent profesora pediatrii w oddziale zdrowia behawioralnego w Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences na University of Buffalo.

Czytaj także:

Mamy największe tempo przyrostu otyłych dzieci w Europie. "Mleko zastąpiła coca-cola"

Styl rodzicielstwa odgrywa rolę w zapobieganiu otyłości

Dzieci z otyłością „częściej cierpią na nadciśnienie i wysoki poziom cholesterolu, czyli dolegliwości, które normalnie kojarzą nam się z dorosłymi” – powiedział dr Richard Seidman, pediatra i dyrektor medyczny LA Care Health Plan. „Te dzieci mają również zwiększone ryzyko problemów z oddychaniem i stawami, nie wspominając o problemach psychologicznych i tych związanych z poczuciem własnej wartości”.

Aby zobaczyć, jak interakcje rodziców z dziećmi wpłynęły na ich wagę, Kong i zespół naukowców skupili się na niemowlętach, których matki paliły, piły lub nadużywały innych substancji, takich jak marihuana lub kokaina w czasie ciąży. Prenatalna ekspozycja na którąkolwiek z tych substancji może narażać dziecko na złe odżywianie i nieodpowiedni przepływ krwi lub tlenu, co może powodować problemy metaboliczne, które zwiększają ryzyko otyłości u dzieci.

Około 40 procent badanych dzieci zostało sklasyfikowanych jako otyłe w wieku 7 lat. Naukowcy odkryli, że matki, które wykazywały mniej ciepła emocjonalnego podczas interakcji, takich jak aktywna zabawa, gdy dziecko było niemowlęciem, miały dzieci, które prawdopodobnie szybciej przybierają na wadze.

Naukowcy podkreślają, że znalezienie sposobów wprowadzania aktywnej zabawy może być nowym obiecującym sposobem zapobiegania otyłości u niemowląt z grupy wysokiego ryzyka. Pomaganie rodzicom w nauce pozytywnego współdziałania z dzieckiem może pomóc im zmniejszyć ryzyko otyłości.

Czytaj także:

Polskie dzieci tyją na potęgę. Co trzeci ośmiolatek ma problem z nadwagą albo otyłością

6 innych rzeczy, które rodzice mogą zrobić

Co ze starszymi dziećmi? Eksperci twierdzą, że proste zmiany diety mogą przynieść duże korzyści. „Ogranicz napoje słodkie. Spójrz na etykiety wartości odżywczych soków, które piją twoje dzieci, ponieważ większość soków jabłkowych i soków pomarańczowych jest pełna cukru. Dzieci też nie potrzebują napojów dla sportowców; w większości z nich jest dużo cukru. Skoncentruj się na podstawowych napojach, takich jak woda i mleko” – powiedziała Lucie Smith, fizjoterapeuta w szpitalu dziecięcym.

Smith powiedziała, że istnieje sześć konkretnych działań, które rodzice mogą podjąć, aby utrzymać wagę dzieci na zdrowym poziomie:

Monitoruj , co jedzą twoje dzieci, aby zapobiec niezdrowemu przybieraniu na wadze. Dowiedz się, co mają na obiad w szkole i upewnij się, że codziennie jedzą także pożywne śniadanie.

, co jedzą twoje dzieci, aby zapobiec niezdrowemu przybieraniu na wadze. Dowiedz się, co mają na obiad w szkole i upewnij się, że codziennie jedzą także pożywne śniadanie. Skoncentruj się na owocach i warzywach i zachęcaj dzieci do wypróbowywania nowych smaków.

na owocach i warzywach i zachęcaj dzieci do wypróbowywania nowych smaków. Wprowadzaj zdrową żywność. Nie poddawaj się już po jednej próbie, jeśli dziecko jej nie polubi. Im więcej dziecko ma z czymś styczności, tym większa szansa, że ​​może spróbować lub przekonać się do tego później.

zdrową żywność. Nie poddawaj się już po jednej próbie, jeśli dziecko jej nie polubi. Im więcej dziecko ma z czymś styczności, tym większa szansa, że ​​może spróbować lub przekonać się do tego później. Ogranicz ilość fast foodów, które twoja rodzina spożywa i spróbuj przygotować posiłki na dłużej (np. zamroź je), jeśli wiesz, że będziesz zajęty.



ilość fast foodów, które twoja rodzina spożywa i spróbuj przygotować posiłki na dłużej (np. zamroź je), jeśli wiesz, że będziesz zajęty. Upewnij się , że w twoim domu na wysokości wzroku dziecka w lodówce leżą zdrowe produkty. Ponadto możesz po prostu unikać trzymania niezdrowych opcji w kuchni.



, że w twoim domu na wysokości wzroku dziecka w lodówce leżą zdrowe produkty. Ponadto możesz po prostu unikać trzymania niezdrowych opcji w kuchni. Zachęć dziecko do wzmożonej aktywności fizycznej, co najmniej godzinę dziennie, uczestnicząc z nim w zajęciach fizycznych.

Czytaj także:

Nadużywanie detergentów może powodować nadwagę u dzieci. Nowe wyniki badań