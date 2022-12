Te leki są przyczyną próchnicy. Wyniki badań szokują

Białe lub żółte plamy na zębach, nadwrażliwość, stany zapalne dziąseł – to problemy, z którymi coraz częściej mają do czynienia dentyści leczący dzieci. W efekcie tych zaburzeń szybciej dochodzi do rozwoju próchnicy, a wypełnienia stają się mniej przyczepne i trzeba je wielokrotnie wymieniać.

„W niektórych przypadkach zęby dzieci łamały się już w trakcie zwykłego żucia gumy. Wszystkie te objawy wskazywały na hipomineralizację szkliwa, czyli stan, w którym dochodzi do uszkodzenia szkliwa” – twierdzą naukowcy.

Jaki wpływ na osłabienie szkliwa ma zażywanie leków?

Zaburzenia i choroby szkliwa zębów pojawiają się już w pierwszych latach życia u dzieci. Jest to również okres, w którym kształtuje się odporność i dzieci przechodzą infekcje z wysoką gorączką. Leczone są najczęściej, w takich przypadkach niesteroidowymi lekami zapalnymi.

„Niesteroidowe leki przeciwzapalne hamują aktywność cyklooksygenazy, jednego z enzymów zapalnych i zmniejszają produkcję prostaglandyny, sprzyjającej stanom zapalnym. Wiadomo jednak, że i cyklooksygenaza, i prostaglandyna są ważne dla szkliwa zębów. Zastanawialiśmy się więc, czy te leki w jakimś stopniu mogą zakłócać tworzenie się szkliwa” – tłumaczy jeden z autorów badania, prof. Francisco de Paula-Silva.

Przebieg badania

Badanie przeprowadzono na szczurach, wykorzystując fakt, że stale odrastają im siekacze. Podawano im przez miesiąc dwa niesteroidowe leki przeciwzapalne: celekoksyb i indometacynę. Gdy po tym czasie naukowcy zaczęli ekstrakcje zębów. Stwierdzili, że zęby zwierząt, które przyjmowały leki, łatwiej się łamią. Analiza zębów wykazała, że zęby były też pozbawione wapnia i fosforanów, które mają wpływ na stan szkliwa, co dowodzi niekorzystnego wpływu przyjmowania leków.

Dalsze badania

Naukowcy zapowiadają dalsze badania, które pozwolą potwierdzić wyniki uzyskane podczas eksperymentu z udziałem zwierząt. Zdaniem naukowców może być konieczna zmiana w zaleceniu stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych u dzieci.

