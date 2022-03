Naturalne kosmetyki dla dzieci – skład, zalety, bezpieczeństwo

Każdy rodzic chce jak najlepiej dbać o zdrowie swojego dziecka. Już od pierwszych dni życia możemy ograniczyć kontakt malucha ze szkodliwą chemią, wybierając naturalne kosmetyki dla dzieci i niemowląt. Na rynku znajdziemy produkty dostosowane do szczególnych potrzeb skóry dzieci z wszystkich grup wiekowych, co znacząco ułatwia codzienną pielęgnację i sprawia, że można ją dopasować do potrzeb szczególnie wrażliwej skóry dziecka.

Jak pielęgnować skórę dziecka? O czym pamiętać?

Od pierwszego dnia życia dziecka powinniśmy zadbać o odpowiednią pielęgnację jego delikatnej i podatnej na podrażnienia skóry. Utrzymanie naturalnej bariery w postaci warstwy lipidowej, a także właściwa pielęgnacja wrażliwej na działanie chemicznych substancji skóry malucha, pozwolą uniknąć wielu problemów dermatologicznych.

Stosując kosmetyki naturalne, możemy uniknąć m.in. nadmiernego przesuszenia skóry dziecka, powstawania zaczerwienień i podrażnień, a także reakcji alergicznych, które są częstym skutkiem działania szkodliwych substancji m.in. parabenów, sztucznych barwników i chemicznych aromatów.

Podczas codziennej pielęgnacji skóry dzieci i niemowląt trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że jest ona niedojrzała i nadal się rozwija. W pierwszych miesiącach życia dziecka kształtuje się naturalny mikrobiom skóry, dlatego do codziennej pielęgnacji noworodków od pierwszego dnia życia, zalecane jest stosowanie jedynie delikatnych środków myjących oraz pielęgnujących skórę i włosy.

Już nasze prababcie stosowały naturalne kosmetyki, które skutecznie dbały o prawidłowy rozwój skóry i stosowały domowe sposoby na redukcję podrażnień. W tym celu wykorzystywały np. szare mydło, napary ziołowe oraz krochmal z mąki ziemniaczanej, jednak obecnie mamy do dyspozycji o wiele więcej możliwości dbania o zdrowie i prawidłowy rozwój delikatnej skóry dziecka.

Stając przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest opieka nad noworodkiem, a następnie małym dzieckiem, starszakiem i nastolatkiem, możemy znacząco ułatwić sobie życie i oszczędzić dziecku nieprzyjemnych dolegliwości, stosując ekologiczne kosmetyki, które zostaną dobrane do indywidualnych potrzeb dziecka. Najłatwiej znaleźć je w sklepie internetowym, który w swojej ofercie uwzględnił produkty do mycia i codziennej pielęgnacji niemowląt oraz nieco starszych dzieci z różnych grup wiekowych.

Naturalne kosmetyki, czyli jakie? Czym różnią się ekologiczne kosmetyki od kosmetyków syntetycznych?

Naturalne kosmetyki cechuje przyjazny skórze skład, który pozwala zadbać o utrzymanie jej w dobrym zdrowiu oraz skutecznie zabezpiecza przed działaniem czynników drażniących. Do produkcji naturalnych kosmetyków stosowane mogą być jedynie substancje pochodzenia mineralnego, roślinnego oraz zwierzęcego, choć obecnie producenci coraz częściej rezygnują z zastosowania składników pochodzenia zwierzęcego, uwzględniając w swojej ofercie produkty wegańskie.

Ekologiczne kosmetyki muszą spełniać rygorystyczne normy jakości oraz zawierają składniki, które pochodzą z certyfikowanych upraw. To gwarantuje, że nie znajdziemy w ich składzie szkodliwych związków oraz w pełni wykorzystamy moc naturalnych ekstraktów. Warto wiedzieć, że naturalne kosmetyki dla dzieci i niemowląt nie zawierają alergenów, a także substancji zapachowych, które często powodują podrażnienia. Dzięki temu od pierwszych dni życia malucha możemy wspierać naturalną warstwę ochronną jego skóry, a także znacząco ograniczyć ryzyko wystąpienia stanów zapalnych skóry.

Kosmetyki syntetyczne, nawet te stosowane do pielęgnacji niemowląt i małych dzieci od wielu dekad, zawierają w swoim składzie liczne substancje o potencjalnie alergizującym działaniu, do których zaliczamy np. parabeny i SLS-y. Choć nie powodują one problemów dermatologicznych u wszystkich maluchów, to mogą wpływać na naturalny mikrobiom, przyczyniając się do powstawania zaburzeń unikalnej flory bakteryjnej skóry. Różnicę między kosmetykami naturalnymi i syntetycznymi możemy łatwo zauważyć, bo różnią się one pod względem konsystencji i zapachu, a także nieco inaczej się wchłaniają.

Naturalne kosmetyki dla dzieci – skład

Jak już zostało wspomniane, kosmetyki naturalne są delikatne dla skóry, co ma związek z ich organicznym składem. Nie znajdziemy w nich m.in. SLS-ów, parabenów, siarczanów, flatanów, a także innych, szkodliwych substancji, które w niekorzystny sposób wpływają na skórę oraz mogą przenikać do organizmu dziecka, zagrażając jego zdrowiu.

Skład naturalnych kosmetyków jest znacznie krótszy, jednak powinniśmy pamiętać, aby zawsze czytać etykiety kupowanych produktów, bo możemy zostać łatwo wprowadzeni w błąd np. sugestywną etykietą mydła, żelu do mycia ciała lub balsamu.

Co znajdziemy w składzie naturalnych kosmetyków dla dzieci?

Naturalne kosmetyki dla dzieci zawierają w swoim składzie substancje organiczne np. słynący z pozytywnego wpływu na skórę olej ze słodkich migdałów oraz masło shea. Składniki użyte do produkcji naturalnych kosmetyków dla dzieci i niemowląt przechodzą liczne badania, co pozwala na ich zastosowanie w przypadku bardzo wrażliwej skóry. Doskonale sprawdzają się w pielęgnacji skóry noworodków oraz starszych dzieci, które równie często borykają się z różnymi problemami dermatologicznymi i mają skłonność do alergii. Powinniśmy pamiętać, aby stosować kosmetyki naturalne, które będą przeznaczone dla odpowiedniej grupy wiekowej, co pozwoli w pełni zadbać o prawidłowy rozwój wrażliwej skóry malucha.

Wybierając ekologiczne kosmetyki dla noworodków i małych dzieci, możesz mieć pewność, że sięgasz po produkty, które przeszły wiele badań i spełniają restrykcyjne normy jakości. Co więcej, zyskujesz gwarancję ich pozytywnego wpływu na skórę dziecka.

W składzie kosmetyków naturalnych znajdziemy również słynące z kojącego wpływu na skórę ekstrakty roślinne, minerały, emolienty, aloes i skrobię ryżową. Skład naturalnych kosmetyków dostosowany jest do ich przeznaczenia, gwarantując nie tylko dokładne oczyszczanie skóry z różnych zanieczyszczeń oraz szkodliwych drobnoustrojów, ale także redukcję podrażnień, które związane są z działaniem czynników środowiskowych np. słońca i wiatru.

Jakie zalety mają kosmetyki naturalne?

Nie sposób wymienić wszystkich zalet, jakie mają kosmetyki naturalne, dlatego skupmy się jedynie na tych najważniejszych. Największą wartością jest zdrowie, o które możemy dbać, wybierając ekologiczne kosmetyki. Są one bezpieczne dla wrażliwej skóry oraz powstają z poszanowaniem środowiska naturalnego, dzięki czemu nasze dzieci mogą wzrastać w nieco mniej zanieczyszczonym otoczeniu. Kosmetyki naturalne dbają o mikrobiom skóry, nie naruszają naturalnej warstwy lipidowej, nie wywołują podrażnień, a także doskonale radzą sobie z ochroną skóry przed działaniem czynników drażniących.

Ogromną zaletą kosmetyków naturalnych dla dzieci i niemowląt jest to, że mogą być bezpiecznie stosowane do każdego rodzaju skóry, co sprawia, że sprawdzają się zarówno w przypadku pielęgnacji noworodków, starszych niemowląt, jak i małych dzieci. Z ich dobroczynnego wpływu na skórę mogą czerpać także kobiety ciężarne i karmiące piersią, bo organiczne kosmetyki są w pełni bezpieczne dla zdrowia.

Wśród zalet naturalnych kosmetyków warto także wymienić ich przyjemną, lekką konsystencję, brak drażniącego działania oraz zawartość składników, które słyną z prozdrowotnego i ochronnego wpływu na skórę. Liczne badania dowiodły, że np. olej ze słodkich migdałów, który często zawierają w swoim składzie kosmetyki dla dzieci i niemowląt, doskonale nawilża skórę i ją odżywia oraz jest naturalnym emolientem, dzięki czemu stanowi skuteczną ochronę przed podrażnieniami.

Naturalne nie znaczy hipoalergiczne

Choć zdecydowana większość naturalnych kosmetyków dla noworodków, niemowląt i dzieci nie zawiera alergenów, to nie znaczy, że są hipoalergiczne. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat, bo często wydaje się nam, że sięgając po kosmetyk o naturalnym składzie, jesteśmy w pełni chronieni przed alergią. Niestety, nie zawsze tak jest, bo zastosowane do produkcji kosmetyków naturalnych np. ekstrakty z ziół, mogą wywoływać objawy alergii. Z tego względu do codziennej pielęgnacji szczególnie wrażliwej skóry maluchów, nie możemy stosować np. własnych kosmetyków o naturalnym składzie.

Podstawą bezpieczeństwa stosowania naturalnych kosmetyków jest ich dobór względem wieku dziecka, a także jego indywidualnych potrzeb. Mydła, szampony, kremy, produkty do mycia miejsc intymnych i inne kosmetyki dla dzieci, a także pasta do zębów, muszą zostać dobrane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb malucha.

Kosmetyki dobieraj ostrożnie

W przypadku dzieci naturalne kosmetyki muszą być dobierane z wyjątkową ostrożnością. Choć wśród wielu produktów, np. w sklepie internetowym, znajdziemy kosmetyki hipoalergiczne, to nie każdy z organicznych produktów musi być bezpieczny dla alergików.

Przykładem mogą być np. kosmetyki z wyciągiem z rumianku. Choć zioło to jest od wieków stosowane w pielęgnacji skóry oraz znajdziemy je np. w składzie preparatów do redukcji bólu związanego z wyrzynaniem się zębów mlecznych, to rumianek często wywołuje reakcje alergiczne. Nie mamy także pewności, że alergia nie pojawi się po długim stosowaniu konkretnego preparatu. To bardzo ważne, bo coraz częściej zaczynają uczulać nas i nasze dzieci z pozoru w pełni bezpieczne związki o naturalnym pochodzeniu.

Kosmetyki naturalne są pozbawione szkodliwych substancji, jednak w niektórych przypadkach, nawet dokładnie przebadane, organiczne kosmetyki mogą wywołać podrażnienia i przyczynić się do wystąpienia reakcji alergicznych. Trzeba mieć tego świadomość, dobierając nie tylko kosmetyki dla dzieci, ale także dla dorosłych. W przypadku osób dorosłych często sprawdzają się preparaty do pielęgnacji delikatnej skóry dziecka, jednak u dzieci powinniśmy stosować jedynie szampony, mydła, kremy oraz produkty do mycia i ochrony buzi przeznaczone dla danej grupy wiekowej.

Czy naturalne kosmetyki dla dziecka są bezpieczne?

Naturalne kosmetyki dla dzieci są bezpieczne. Ich stosowanie zalecają położne oraz pediatrzy, którzy na co dzień mają do czynienia z podrażnieniami i stanami zapalnymi skóry małych pacjentów. Wybierając kosmetyki dla dzieci, powinniśmy jednak zwrócić szczególną uwagę na ich skład, bo nie każdy produkt, w którego nazwie znajduje się słowo „naturalny”, faktycznie taki jest. W przypadku zakupu kosmetyków dla dzieci zawsze powinniśmy sprawdzić, czy nie zawierają one np. parabenów, które w negatywny sposób wpływają na skórę noworodków i małych dzieci.

