Gdy twoja kondycja psychiczna nie jest najlepsza, przyczyna może tkwić w jelitach

Zosia Winczewska jest farmaceutką i szkoleniowcem, prowadzi również swój profil na Instagramie, w którym zamieszcza porady zgodne z EBM, czyli evidence based medicine – medycyną opartą na faktach naukowych. Tym razem ekspertka napisała o ważnej zależności na osi: mózg-jelita i jej wpływie na to, jak się czujemy na co dzień.

Jelita i ich wpływ na mózg

Ekosystem jelitowy w znacznym stopniu wpływa na zdrowie, także to psychiczne. Mikroorganizmy jelitowe pozostają w nieustającej komunikacji z mózgiem. Jak zaznacza Winczewska, są one odpowiedzialne m. in. za regulowanie produkcji neuroprzekaźników (w tym serotoniny), a także cytokin pro- i przeciwzapalnych. Ekspertka dodaje również, że:

Coraz więcej dowodów sugeruje też silny związek pomiędzy składem mikrobioty a rozwojem zaburzeń depresyjnych i lękowych.

Jak zapewnić odpowiednie warunki mikroflorze?

Co więc zrobić, by oś mózgowo-jelitowa działała bez zakłóceń, a przez to i by nasze samopoczucie było lepsze? Warto sięgać po nieprzetworzone jedzenie, sezonowe i świeże warzywa i owoce, pełne błonnika i antyoksydantów, np. maliny, porzeczki czy jagody, które można na jesień i zimę zamrozić.

Makroelementy

Kolejny ważny czynnik diety dobrej dla osi jelitowo-mózgowej to zdrowe tłuszcze, które zawierają takie produkty jak: ryby, awokado, oliwa z oliwek, orzechy, pestki dyni. Nie zapominajmy o węglowodanach: kaszach i ziarnach, a także niezastąpionych kiszonkach. Lubisz zieloną herbatę, kakao i gorzką czekoladę? Świetnie! Jelita również za nimi przepadają.

Witaminy i składniki mineralne

Kolejny ważny element dbania o oś mózgowo-jelitową stanowi uzupełnianie niedoborów witaminy D w organizmie, co jest szczególnie ważne jesienią i zimą. Niezbędny składnik zdrowej diety stanowią również kwasy tłuszczowe omega-3 (zwłaszcza EPA), cynk i witamina A. Jak dodaje Zosia Winczewska, jeśli leczysz się farmakologicznie z depresji, pomóc może dodanie kurkuminy, poprawiającej funkcje kognitywne i polepszającej nastrój.

Psychobiotyki

Wpływają korzystnie na funkcjonowanie osi mózgowo-jelitowej i pomagają zadbać o zdrowie psychiczne. Jak zaznacza ekspertka, badania sugerują, że indywidualnie dobrana probiotykoterapia (tzn. przy użyciu szczepów bakterii działających najlepiej na daną osobę) może stanowić wsparcie w leczeniu stanów depresyjnych.

Czytaj także:

8 objawów, które świadczą o chorobie jelit. Jak je rozpoznać?