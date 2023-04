Dobre relacje z nastoletnim dzieckiem mają pozytywny wpływ na jego zdrowie. Są najnowsze badania na ten temat

Naukowcy ze Szpitala Dziecięcego w Filadelfii (CHOP) w jednym z największych badań nad relacjami rodzic-nastolatek odkryli, że nastolatki, które określały swoje relacje z rodzicami jako silne i pozytywne mają lepsze długoterminowe wyniki zdrowotne. Naukowcy przyjrzeli się danym od ponad 15 000 osób, które zostały włączone do badania w połowie 1990 roku, w wieku od 12 do 17 lat.

„Naszym celem było lepsze zrozumienie, w jaki sposób różne cechy relacji matka-nastolatek i ojciec-nastolatek mogą być związane z szerokim zakresem pozytywnych wyników u młodych dorosłych” – powiedział starszy autor badania doktor Carol A. Ford.

Relacje rodzic-nastolatek a zdrowie psychiczne

Badacze zauważyli już od jakiegoś czasu, że pozytywne cechy relacji rodzic-nastolatek są związane z poprawą zdrowia psychicznego i ogólnego stanu zdrowia, a także zmniejszają ryzyko problemów sercowo-naczyniowych. Dlatego chcieli zebrać na to dowody.

W omawianym badaniu naukowcy przyjrzeli się takim cechom, jak ciepło rodzicielskie, komunikacja, czas spędzony razem i oczekiwania akademickie rodziców wobec dzieci, które uczestnicy oceniali, gdy mieli od 12 do 17 lat. Ci sami uczestnicy, po upływie 14 lat, gdy mieli od 24 do 32 lat, byli proszeni o określenie poziomu stresu, optymizmu, uzależnienia od nikotyny i nadużywania innych substancji oraz innych wskaźników ogólnego stanu zdrowia. W badaniu kontrolowano wiek, rasę, pochodzenie etniczne, strukturę rodziny oraz inne czynniki.

Relacje rodzic-nastolatek a ogólny stan zdrowia

Badanie wykazało, że uczestnicy, którzy lepiej ocenili swoje relacji z matką i z ojcem w wieku nastoletnim w tym komunikację, czas spędzony razem, oczekiwania akademickie rodziców, zgłaszali również znacznie lepszy poziom ogólnego stanu zdrowia, kiedy osiągnęli dorosłość. Deklarowali znacznie wyższy poziom optymizmu i jakości swoich związków uczuciowych oraz niższy poziom stresu i objawów depresyjnych jako młodzi dorośli.

Wyższy poziom ciepła rodzicielskiego, czasu spędzonego razem i satysfakcji z relacji lub komunikacji był również istotnie związany z niższym poziomem uzależnienia od nikotyny i nadużywania substancji w młodym wieku dorosłym, a także z niższym prawdopodobieństwem nieplanowanej ciąży.

Ogólny wzorzec tych wyników sugeruje, że silne relacje między nastolatkami a ich matkami i ojcami prowadzą do lepszego zdrowia i dobrego samopoczucia w młodym wieku dorosłym. Wysiłki na rzecz wzmocnienia relacji rodzic-młodzież mogą mieć ważne długoterminowe korzyści zdrowotne – powiedział starszy autor badania doktor Carol A. Ford.

