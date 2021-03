Co zrobić, gdy nie podoba ci się wybranek/wybranka twojego dziecka?

Jak każdy rodzic chcesz jak najlepiej dla swojego dziecka. Martwisz się o jego edukację, ścieżkę zawodową, a także związki. Może zdarzyć się, że osoba, którą wybrał twój ukochany syn lub córka nie do końca przypadnie ci do gustu. Czy powinieneś wyrazić swoje zastrzeżenia?

Obawy rodziców co do wybranka

Pamiętaj, że twoje dziecko to już dorosły człowiek. Samo podejmuje swoje decyzje i za nie odpowiada. Czy możesz ujawniać mu swoje odczucia? Podobnie jak w przypadku większości problemów w związkach, jest to skomplikowane. Wszystko zależy od twojej relacji z dzieckiem.

„Jeśli masz już dobrą komunikację ze dzieckiem, możesz powiedzieć mu praktycznie wszystko, jeśli zrobisz to w uprzejmy sposób. Ale jeśli stracisz nad sobą kontrolę, możesz zrazić dziecko lub wywołać kłopoty w związku, w konsekwencji których będzie cierpieć” – komentuje ekspert, psycholog kliniczny dr Teri Friedman.

Zastanów się, co chcesz osiągnąć. Jeśli twoim celem jest utrzymanie relacji z dzieckiem, najlepiej będzie nie wtrącać się w jego sprawy. Nie zmuszaj go do emocjonalnego wyboru między tobą a drugą połówką. Uważaj, jak wyrażasz swoje obawy. Sformułuj swoje komentarze w pozytywny, a nie konfrontacyjny sposób. Unikaj podburzających stwierdzeń, takich jak „Nie rozumiem, co widzisz w tej osobie” lub „Możesz znaleźć kogoś o wiele lepszego”.

Unikaj powierzchownych osądów

Pamiętaj, że pierwsze wrażenia mogą być mylące. Istnieją konkretne powody, dla których twoje dziecko wybrało daną osobę na partnera życiowego. Zaufaj, że to ktoś, kogo wartości i cele są zgodne z jego. Zamiast nadmiernie oceniać wybranka, spróbuj przyjrzeć się temu, co robi dobrze. Jeśli nie znasz dobrze partnera, spędź z nim czas sam na sam, zainicjuj szczerą rozmowę.

„Nie zawsze możemy zmienić to, co robią nasze dzieci – i nie zawsze możemy być zadowoleni z ich wyborów, ale możemy i powinniśmy mieć otwarte drzwi i utrzymywać dobre relacja z nimi” – mówi dr Vijayeta Sinh, psycholog kliniczny z Nowego Jorku.

Upewnij się, że twoje dziecko wie, że zawsze będziesz przy nim. Możesz powiedzieć coś w rodzaju: „Mam nadzieję, że wiesz, że zawsze możesz przyjść do mnie w każdej sprawie, a ja wysłucham i pomogę”.

Co jeśli masz solidne podstawy do obaw?

Jeśli zauważysz niepokojące objawy, np. niewyjaśnione siniaki, zamknięcie w sobie, złość lub agresję partnera, rozważ interwencję. Przemoc domowa może mieć postać nie tylko fizyczną, ale również emocjonalną lub psychiczną. Oznaki tego rodzaju znęcania się mogą obejmować wyraźne zmiany w zachowaniu, ciszę podczas spotkań rodzinnych lub niemożność bezpośredniego skontaktowania się z dzieckiem. Jeśli masz realne obawy, możesz zacząć od słów w stylu: „Poruszam ten temat, ponieważ cię kocham i martwię się o ciebie”. Twoje dziecko może się wstydzić, że znajduje się w takiej sytuacji, więc okaż mu współczucie, a nie osąd.

