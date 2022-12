Jak wygląda liszaj na twarzy? Rodzaje, objawy i leczenie choroby

Liszaj na twarzy to przyczyna kompleksów. Zmiany skórne mogą być duże, swędzą i są widoczne z daleka. Niestety, pojawienie się liszaja na twarzy oznacza, że w organizmie dzieje się coś niedobrego. Może on być przyczyną nieodpowiedniego trybu życia, braku składników mineralnych w diecie, ale również efektem agresywnej pielęgnacji. Liszaj może spowodować przyjmowanie niektórych leków, a także terapia skóry preparatami przeciwtrądzikowymi zawierającymi kwasy. Może oznaczać również objawy tocznia układowego, a zmiany skórne może spowodować silny wstrząs psychiczny.

Liszaj na twarzy – co to jest?

Liszaj na twarzy to przewlekła choroba skóry, która objawia się zmianą jej wyglądu. Charakterystyczne objawy to pęcherzyki lub plamy o szorstkiej, czerwonej powierzchni, które pojawiają się na skórze. Mogą one przyjmować powstać swędzących grudek i wywoływać reakcję alergiczną. Czasem liszaj przybiera postać błyszczących wykwitów, innym razem objawia się w postaci grudek, którym może towarzyszyć świąd. Istnieje kilka rodzajów liszaja, które różnią się między sobą nie tylko wyglądem, ale też objawami. Rzadko kiedy ustępują samoistnie, najczęściej są to zmiany w obrębie naskórka, które wymagają leczenia.

Jak wygląda liszaj?

Liszaj może przybierać postać płaskiej plamy na skórze albo wysypki o charakterze grudkowatym. Może występować również w jamie ustnej, gdzie najczęściej objawia się białymi plamami.

Rodzaje liszaju – jak je rozpoznać?

Liszaj może przybierać różne formy, powodować silny świąd lub prowadzić do poważnego stanu zapalnego. Wyróżnia się następujące rodzaje liszaja na twarzy:

liszaj płaski – może objawiać się na całym ciele, również na twarzy

liszaj obrączkowaty – tego rodzaju liszaj może występować również na paznokciach oraz na błonach śluzowych

liszaj twardzinowy – ten rodzaj liszaja dotyczy głównie stref intymnych

liszaj rumieniowaty – pojawia się na skórze głowy, ale także twarzy. Przyjmuje charakterystyczny kształt motyla i oznacza chorobę o podłożu autoimmunologicznym. Tego rodzaju zapalenie skóry rozpoznaje się najczęściej u kobiet, które chorują o wiele częściej niż mężczyźni. Przyczyną choroby skóry mogą być zaburzenia hormonalne. Tego rodzaju zmiany są leczone kortykosteroidami, lekami przeciwmalarycznymi czy immunosupresyjnymi

Liszaje na twarzy – od czego?

Liszaj na twarzy może pojawić się na skutek różnych czynnikiem. Niekiedy przyczyniają się do nich choroby przenoszone drogą płciową, innym razem choroby autoimmunologiczne, toczeń układowy rumieniowaty, zaburzenia hormonalne. Liszajec może pojawić się również na skutek stresu.

Przyczyny liszaja na twarzy

Potencjalne przyczyny to:

infekcje wirusowe

alergeny

stres

genetyka.

Czasami liszaj płaski występuje wraz z chorobami autoimmunologicznymi. Chociaż może to być niewygodne, w większości przypadków liszaj płaski nie jest poważnym stanem. Nie jest też zaraźliwy.

Istnieją jednak rzadkie odmiany tego stanu, które mogą być poważne i bolesne. Stany te można leczyć miejscowymi i doustnymi lekami w celu złagodzenia objawów lub stosując leki hamujące układ odpornościowy.

Objawy liszaja

Niektóre z najczęstszych objawów liszaja płaskiego obejmują:

fioletowe zmiany lub guzy z płaskimi wierzchołkami na skórze lub genitaliach

zmiany, które rozwijają się i rozprzestrzeniają na całym ciele w ciągu kilku tygodni lub kilku miesięcy

swędzenie w miejscu wysypki

białawe zmiany w jamie ustnej, które mogą być bolesne lub powodować pieczenie

pęcherze, które pękają i stają się owrzodziałe

cienkie białe linie nad wysypką.

Najczęstszy rodzaj liszaja płaskiego atakuje skórę. W ciągu kilku tygodni zmiany pojawiają się i rozprzestrzeniają. Stan zwykle ustępuje w ciągu 6 do 16 miesięcy.

Rzadziej zmiany mogą występować w obszarach poza skórą lub narządami płciowymi. Mogą to być:

błony śluzowe

paznokcie

skóra głowy.

Liszaj – dlaczego powstaje? Przyczyny, czynniki ryzyka

Liszaj płaski rozwija się, gdy organizm przez pomyłkę atakuje skórę lub komórki błony śluzowej. Lekarze nie są pewni, dlaczego tak się dzieje.

Liszaj płaski może wystąpić u każdego, w każdym wieku, ale istnieją pewne czynniki, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby u niektórych osób. Forma skórna liszaja płaskiego występuje w równym stopniu u mężczyzn i kobiet, ale kobiety są dwukrotnie bardziej narażone na występowanie postaci ustnej. Występuje bardzo rzadko u dzieci i osób starszych. Najczęściej występuje u osób w średnim wieku.

Inne czynniki ryzyka obejmują posiadanie członków rodziny, którzy mieli liszaja, chorobę wirusową, taką jak wirusowe zapalenie wątroby typu C, lub byli narażeni na niektóre chemikalia, które działają jak alergeny. Te alergeny mogą obejmować:

antybiotyki

arsen

złoto

związki jodkowe

diuretyki

niektóre rodzaje barwników

inne leki.

Liszaj – diagnoza

Za każdym razem, gdy zauważysz lub poczujesz wysypkę na skórze lub zmiany w jamie ustnej lub na genitaliach, powinieneś jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Twój lekarz pierwszego kontaktu może skierować cię do dermatologa, jeśli diagnoza liszaja płaskiego nie jest oczywista lub jeśli objawy sprawiają, że czujesz się bardzo niekomfortowo.

Twój lekarz pierwszego kontaktu lub dermatolog może stwierdzić, że masz liszaj płaski, po prostu patrząc na twoją wysypkę. Aby potwierdzić diagnozę, możesz potrzebować dalszych testów.

Testy mogą obejmować biopsję, co oznacza pobranie małej próbki komórek skóry do obejrzenia pod mikroskopem lub test alergiczny, aby dowiedzieć się, czy masz reakcję alergiczną. Jeśli lekarz podejrzewa, że przyczyną jest infekcja, może być konieczne wykonanie testu na wirusowe zapalenie wątroby typu C.

Co na liszaj na twarzy?

Liszaj na twarzy wygląda nieestetycznie i znacznie pogarsza samopoczucie. Aby się go pozbyć, należy zastosować właściwą kurację. W regeneracji uszkodzonej skóry pomaga siemię lniane, dlatego warto zaparzyć 2 łyżki mielonego siemienia lnianego i taką papkę przemyć skórę. Oprócz tego należy wzbogacić dietę w kwasy z grupy Omega-3. Do pielęgnacji skóry warto wybrać dedykowane dermokosmetyki, które zawierają retinoidy, a także substancje o działaniu przeciwzapalnym, przeciwgrzybiczym oraz regenerującym skórę. Często są one bogate w lipidy i ceramidy, odbudowujące uszkodzoną barierę skóry i wzmacniające jej regenerację.

Liszaj na twarzy a dieta – co jeść, a czego unikać?

W diecie osób cierpiących na liszajec nie powinny występować poniższe składniki:

kofeina

sól

pikantne przyprawy np. chilli czy paprykę

owoce cytrusowej np. cytryny, pomarańcze

słodycze

Należy za to pamiętać o piciu dużych ilości wody, jedzeniu świeżych warzyw oraz ryb bogatych w kwasy tłuszczowe z grupy Omega. Dobrym źródłem tych kwasów jest także siemię lniane.

Liszaj – leczenie

W przypadku łagodnych przypadków liszaja płaskiego, które zwykle ustępują w ciągu tygodni lub miesięcy, leczenie może nie być konieczne. Jeśli objawy są nieprzyjemne lub ciężkie, lekarz może przepisać leki. Leczenie liszaja płaskiego najczęściej polega na stosowaniu maści o działaniu regenerującym i przeciwzapalnym. Nie ma lekarstwa na liszaj płaski, ale leki, które leczą objawy, są pomocne, a niektóre mogą nawet być w stanie celować w możliwą przyczynę. Często przepisywane leki obejmują:

retinoidy, które są związane z witaminą A i są przyjmowane miejscowo lub doustnie

kortykosteroidy – zmniejszają stan zapalny i mogą być stosowane miejscowo, doustnie lub we wstrzyknięciu

leki przeciwhistaminowe – zmniejszają stan zapalny i mogą być szczególnie pomocne, jeśli wysypka jest wywoływana przez alergen

niesteroidowe kremy – są stosowane miejscowo i mogą osłabić układ odpornościowy i pomóc usunąć wysypkę.

Z kolei światłoterapia leczy liszaj płaski światłem ultrafioletowym.

Domowe sposoby na liszaj na twarzy

Są też rzeczy, które możesz wypróbować w domu, aby uzupełnić działanie leków na receptę. Obejmują one:

moczenie skóry w kąpieli owsianej

robienie okładów z siemienia lnianego

unikanie drapania

nakładanie chłodnych okładów na wysypkę

stosowanie kremów przeciw swędzeniu bez recepty.

Porozmawiaj z lekarzem przed dodaniem produktów bez recepty do planu leczenia. W ten sposób będziesz mieć pewność, że nic, co możesz wziąć, nie będzie oddziaływać z lekami na receptę, które bierzesz.

Liszaj u dzieci

U dziecka liszaj może pojawić się w okresie obniżonej odporności. Często jest powikłaniem po antybiotykoterapii, pojawia się po ospie albo wszawicy. W takiej sytuacji warto wzmocnić układ immunologiczny dziecka, zadbać o zdrową dietę, bogatą w kiszonki i świeże warzywa, a także regenerować skórę. U dzieci nie stosuje się agresywnej pielęgnacji, natomiast jeśli liszaj jest bardzo duży lub powoduje dotkliwy świąd, lekarz może zdecydować o włączeniu maści na bazie kortykosteroidów.

Liszaj – powikłania

Liszaj płaski może być trudny do leczenia, jeśli rozwija się na pochwie lub sromie. Może to prowadzić do bólu, blizn i dyskomfortu podczas seksu.

Rozwój liszaja płaskiego może również zwiększyć ryzyko raka płaskonabłonkowego. Wzrost ryzyka jest niewielki, ale rutynowe badania pod kątem raka skóry należy przy liszaju przeprowadzać raz w roku.

