Te pokarmy sprawią, że twoje włosy będą gęste i mocne

Twoja dieta odgrywa ważną rolę w wyglądzie włosów i tempie ich wzrostu. Jeśli chcesz szybko zapuścić długie, jedwabiste i gładkie pasma, skup się nie tylko na pielęgnacji. Oprócz olejowania, używania maseczek i częstego podcinania zadbaj, by w twoim jadłospisie pojawiły się poniższe produkty.

Produkty na gęste i mocne włosy

Łosoś

Tłuste ryby to podstawowy produkt, który zaleca się na długie i jedwabiste włosy. Jednym z najlepszych gatunków jest łosoś pełen niezbędnych dla organizmu kwasów tłuszczowych omega-3. Jest nie tylko pożywny, ale i pyszny. Możesz również spożywać ryby takie jak śledź i makrela, lub przyjmować suplementy oleju rybnego.

Jagody

Jagody zawierają dużą ilość witaminy C i przeciwutleniaczy, które mogą zapobiegać uszkodzeniom mieszków włosowych. To także doskonałe źródło witaminy C, którą organizm wykorzystuje do produkcji kolagenu. Jest on niezbędnym białkiem potrzebnym do wzmocnienia włosów i zapobiegania ich łamaniu.

Słodkie ziemniaki

Jeśli masz do czynienia z wypadaniem włosów, sięgnij po bataty. Zawierają one beta-karoten, który jest przekształcany przez organizm w witaminę A, mającą dobry wpływ na zdrowie włosów. Witamina A reguluje produkcję sebum, wspomaga wzrost włosów i zapobiega ich łamaniu.

Papaja

Jedzenie papai, a nawet nakładanie jej w formie maski na włosy ma pozytywny wpływ na ich wygląd. Owoc zawiera witaminę A i kwas foliowy, który zapobiega wypadaniu i poprawia gęstość włosów. Według badań z 2012 roku witamina A zawarta w papai reguluje wytwarzanie sebum, odżywia i wzmacnia włosy.

Jajka

Jajka są wartościowym źródłem białka i biotyny. Oba te składniki mają znaczenie dla wyglądu włosów. Spożycie biotyny jest niezbędne do produkcji keratyny, która znacznie wpływa na wygląd włosa. Białko wzmacnia je, wygładza i nadaje blask.

Czytaj też:

Perfumy z grejfruta, jasna garderoba i filtry UV, czyli sprytne sztuczki na zatrzymanie młodości