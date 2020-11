Pacjent z Grudziądza: Choruję na COVID-19 już ponad miesiąc. Gdyby nie szybka pomoc medyków, nie wiem, czy bym żył

Mężczyzna już na samym początku swojego postu na FB zaznacza, że pisze go, ponieważ jest przerażony tym, jak wielu ludzi bagatelizuje COVID-19. Jego zaniepokojenie budzi również fakt niedbania wielu osób o siebie, a także o swoich bliskich. Historia 34-latka pokazuje, że zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 może mieć ogromne konsekwencje dla zdrowia.

„Przebierałem się 6-8 razy dziennie, zalewały mnie poty”

Wszystko zaczęło się 13 października, gdy mężczyznę zaczęły boleć plecy, do których później doszła gorączka i tak obfite poty, że musiał przebierać się nawet 8 razy dziennie i miał wrażenie, że nie leży w łóżku, a w wannie. Już następnego dnia otrzymał pozytywny wynik testu na COVID-19 (jego żona również, ale przechodziła chorobę łagodniej). Zaczął mu doskwierać także ból głowy, którego przez dwa dni nie chciały zlikwidować żadne leki. Później było jeszcze trudnej.

W 4. dobie przestałem jeść. Głównie za sprawą szwankującego układu nerwowego i zmysłów. Wszystko pachniało spaloną pietruszką korzenną, a zjedzenie kanapki powodowało odruchy wymiotne. Również 4 dnia zacząłem strasznie kaszleć. Kaszel był rano, popołudniu i w nocy. Byłem tak nim wykończony, że już po 1 dniu nie mogłem dobrze oddychać. Po konsultacji z lekarzem wprowadzono antybiotyk. W międzyczasie przestałem wstawać z łóżka, ponieważ moje nogi, a w zasadzie łydki przesłały ze mną współpracować. Jakby uszło z nich życie. Droga do toalety to było od teraz wyzwanie i ocieranie się o ściany z nadzieją, że mam w niej linki i poręcze.

„Pogotowie przyjechało bardzo szybko. Zeskrobali mnie z podłogi do karetki”

W końcu małżeństwo wezwało pomoc, która nadeszła bardzo szybko. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Grudziądzu, gdzie okazało się, że doszło u niego do rozwoju zapalenia płuc, które objęło aż 80 procent ich objętości. Wtedy zaczęła się walka o życie grudziądzanina, u którego saturacja w masce wynosiła 75 procent, a bez maski – 70, gdy norma wynosi minimum 94. Dusił go kaszel, któremu towarzyszyło plucie czerwoną papką z płuc. Dlatego też mężczyzna trafił na oddział intensywnej opieki medycznej i pod respirator. Nie mógł nic zrobić sam, nic nie jadł kolejny dzień, leżał w pampersie. Jak pisze – czuł się jak warzywo. Był przekonany, że nigdy nie wyjdzie ze szpitala, choć wcześniej nie cierpiał na żadne inne schorzenia. Lekarze znaleźli jednak kolejny sposób, by mu pomóc.

Okazało się, że szpital dysponuje urządzeniem, które może stale mechanicznie pompować tlen do maski. Taki mały respiratorek nieinwazyjny. Na moje szczęście jedno takie urządzenie było akurat wolne na oddziale pulmonologi pani doktor, która okazała się moim Aniołem. Zapadła decyzja, by podłączyć mnie pod nie jak najszybciej. Po kilkunastu minutach na twarzy miałem już maseczkę, a pani doktor konfigurowała sprzęt. Pani anestezjolog, w nocy kontrolując mój stan, poinstruowała mnie jak powinienem leżeć i jak często zmieniać pozycje. Dziękuję Wam. Z maską na twarzy spędziłem kolejnych kilka dni. Na twarzy miałem rany, a z ust zeszła mi skóra. Było to to jednak nieistotne, ponieważ już następnego ranka po podłączeniu czułem się wyraźnie lepiej. Mogłem spokojnie zasnąć i spałem ile się da, by odpocząć. Maska, tlen, leki i osocze ozdrowieńca jakie dostałem zaczęły działać. Niewiele pamiętam z kolejnych dni.

„Każdy oddech to było wyzwanie i ból w klatce piersiowej”

Od tego czasu wyniki zaczęły się polepszać. Saturacja – pod tlenem – sięgała 98, choć bez niego nadal poniżej 90. Mężczyźnie w końcu wrócił apetyt, nadal jednak był zbyt słaby, by samodzielnie chodzić. Odłączono go jednak od specjalistycznej maszyny i z powrotem przeniesiono na podawanie tlenu na tzw. wąsach. Z czasem pacjent mógł samodzielnie udać się do toalety, umyć się, choć rehabilitacja nie okazała się łatwa – proste ćwiczenia były nie lada wyzwaniem. Po 22 dniach i miesiącu od początku choroby mężczyzna – już z negatywnym wynikiem testu – wyszedł ze szpitala. Już sama podróż samochodem do domu, ta odrobina normalności była dla niego ogromnym powodem do radości. Pacjent nadal dochodzi do sił, a za opiekę bardzo chce podziękować personelowi szpitala, zarówno lekarzom, jak i pielęgniarkom. Na koniec dodaje, że choć nie jest autorytetem w dziedzinie medycyny, ma nadzieję, że jego historia nauczy inne osoby ostrożności i tego, że nie można lekceważyć choroby.

Proszę każdego z Was, o ile dotarł do tego miejsca, by pamiętał, że nawet jeśli Ty przejdziesz lżej zakażenie, to ktoś inny może w tym samym czasie walczyć o życie. Dlatego tak ważne jest, by przestrzegać zasad np. dystansu społecznego czy też noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Z uwagi właśnie na bezpieczeństwo nie tyle swoje, co innych, którym można zrobić niechcący krzywdę. Nie jestem autorytetem, ani nie mam prawa nikomu mówić co ma robić. Jednak moja historia pokazuje jak straszna jest to choroba i jak wiele może zmienić się z dnia na dzień. Trafiłem pod świetna opiekę medyczną, która, co tu dużo mówić, uratowała mi życie. Będę za to wdzięczny do końca życia! Życzę Wam zdrówka!

