Naukowcy: Negatywny wynik testu na COVID-19 nie zawsze oznacza, że nie jesteś chory

Negatywny wynik testu na COVID-19 w niektórych przypadkach bywa mylący. Może bowiem minąć kilka dni, zanim infekcja będzie mogła być wykryta w badaniu. Okres inkubacji COVID-19 wynosi nawet do dwóch tygodni, a przedtem można nie mieć ani żadnych objawów, ani nie uzyskać pozytywnego wyniku testu. Jednocześnie jest się jednak nosicielem wirusa i zaraża innych. Oto więc, co musisz wiedzieć o negatywnym wyniku testu na COVID-19, jeśli go otrzymałeś, a jednocześnie zależy ci, by bezpiecznie spotykać się z rodziną i przyjaciółmi.

Negatywny wynik testu na COVID-19: czy otrzymam go, jeśli zaraziłem się wczoraj?

Najprawdopodobniej tak. Jedno z badań, które opublikowano w czasopiśmie „Annals of Internal Medicine” dotyczyło właśnie pacjentów, u których wyniki testów na COVID-19 wyszły fałszywie negatywne. Okazało się, że podczas pierwszych dni infekcji, jeszcze przed wystąpieniem jakichkolwiek objawów, prawdopodobieństwo uzyskania nieprawidłowego/ujemnego wyniku w pierwszej dobie wynosiło 100 procent. Jednak już w dniu, w którym pojawiły się pierwsze objawy i w którym wykonano test, ten odsetek nieprawidłowo ujemnych wyników wynosił już tylko 38 procent. Trzy dni po wystąpieniu objawów spadł jeszcze do 20 procent. Nawet więc przy występowaniu objawów COVID-19 w części przypadków otrzymywany jest niewłaściwy wynik negatywny.

Negatywny wynik testu na COVID-19: dlaczego wynik badania jest nieprawidłowy?

Jak to możliwe, że testy nie zawsze wskazują prawidłowe wyniki? Replikacja wirusa w organizmie do wykrywalnych poziomów zajmuje trochę czasu. Można zarazić się tylko kilkoma cząsteczkami wirusa, ale nie zostaną one wykryte aż do momentu, w którym nie będą miały czasu do replikacji do poziomu, z którego można już je wykryć. Jak dodaje w rozmowie z CNN profesor Justin Lessler, epidemiolog z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, na podstawie jego dotychczasowego doświadczenia, jak i opierając się o wspomniane wyżej badanie, można stwierdzić, że robienie testu na koronawirusa przed trzecim dniem po ekspozycji nie jest zbyt przydatne.

Negatywny wynik testu na COVID-19: czy mimo jego otrzymania mogę zarażać?

Tak. Choć okres inkubacji koronawirusa może trwać do 14 dni, to średni czas pojawienia się jego objawów od momentu zarażenia wynosi 5 dni. Przypuszcza się, że dana osoba najskuteczniej zaraża innych na dwa dni przed tym piątym dniem i dwa dni później. Jednym z powodów, dla których SARS-CoV-2 tak szybko się rozprzestrzenia jest ten, że COVID-19 u wielu osób w ogóle nie daje objawów. Jak wynika z danych CDC (Amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom), 40 procent osób przechodzi chorobę bez objawów, a w 50 procentach przypadków jej przenoszenie zachodzi przed wystąpieniem objawów u osoby zarażającej.

Negatywny wynik testu na COVID-19: czy rodzaj wykonanego testu ma znaczenie?

Testy na koronawirusa dzieli się na dwa rodzaje: testy molekularne i testy antygenowe. Do testów molekularnych należy test PCR, który wyszukuje materiał genetyczny wirusa, polega na pobraniu wymazu z nosa i gardła. Jak zaznaczają naukowcy, ten test jest bardzo dokładny i zazwyczaj nie trzeba go powtarzać, a jego skuteczność wrasta wraz z każdym dniem po ekspozycji. Ich wadą jest natomiast to, że na wynik trzeba długo czekać. Jednak u osób, u których nie pojawiły się objawy COVID-19, skuteczność testów molekularnych jest mniejsza, choć wiedza na ten temat jest obecnie ograniczona.

Z kolei drugi rodzaj testów na COVID-19 – testy antygenowe, to tzw. szybkie testy. W przeciwieństwie do testów molekularnych nie są testami na przeciwciała, nie wychwytują materiału genetycznego wirusa. Szukają za to określonych białek na powierzchni SARS-CoV-2. Wynik testu antygenowego można otrzymać nawet w godzinę, ale jest on mniej wiarygodny niż w przypadku testu molekularnego. Jeśli wynik wyjdzie dodatni, jest zazwyczaj dokładniejszy, jednak w przypadku negatywnych może być mowa o pomyłkach.

Bez względu na wybrany rodzaj testu, zawsze jest większe prawdopodobieństwo uzyskania wyniku fałszywie negatywnego (ujemnego) niż fałszywie pozytywnego (dodatniego).

Negatywny wynik testu na COVID-19: co dalej?

Jeśli dana osoba otrzymała negatywny wynik testu na COVID-19, a przebywała na kwarantannie, to według obecnych zasad, kwarantanna ta zostanie zdjęta już następnego dnia od otrzymania wyniku, zarejestrowanego w systemie. Dana osoba może swobodnie wychodzić z domu, jednak – jak wszystkie inne – jest zobowiązana do przestrzegania środków ostrożności, mieszczących się w ramach zasady DDM oraz do stosowania się do aktualnych zaleceń ministerstwa zdrowia.

Czytaj też:

Covidowe palce to jeden z objawów zarażenia koronawirusem. Jak wyglądają?