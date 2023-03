Guzek pod pachą – dlaczego się pojawia? Oto najczęstsze przyczyny

Guzek pod pachą budzi duży niepokój, jednak nie zawsze wskazuje na poważne schorzenia. Powstanie zmiany w postaci guza w dole pachowym zwykle wskazuje na niezagrażające zdrowiu i życiu, jednak dość nieprzyjemne infekcje m.in. zapalenie mieszków włosowych bądź zapalenie gruczołu potowego.

Guzek pod pachą zawsze powinien zostać zbadany przez lekarza, bo może także być jednym z objawów chorób, które wymagają specjalistycznego leczenia np. choroby nowotworowej, chorób autoimmunologicznych oraz zakażeń wirusowych.

W przebiegu poważnych chorób węzły chłonne są często bardzo powiększone, niebolesne, nieruchome i twarde. Choroby nowotworowe rzadko powodują, że w obrębie pach tworzą się ropne zmiany, jednak mogą się one pojawić np. na skutek przerzutów do skóry.

Trudno jest samodzielnie stwierdzić, z jakim rodzajem guzka mamy do czynienia. Powiększone węzły chłonne są wyczuwalne pod skórą, jednak w obrębie skóry nie są widoczne objawy stanu zapalnego. Zapalenie gruczołu łojowego czy mieszków włosowych i inne niegroźne schorzenia przebiegają z objawami stanu zapalnego oraz nadkażenia bakteryjnego – wówczas powstaje bolący guzek pod pachą, a skóra w obrębie zmiany jest zaczerwieniona. Nasilający się stan zapalny oraz gromadzenie się ropnej treści mogą spowodować powstanie wyraźnie różniącego się kolorem czopa martwiczego.

Najczęstsze przyczyny guzka pod pachą

Jest kilka powodów powstawania guzków i guzów w obrębie dołów pachowych. Do najczęstszych przyczyn guzków pod pachami zaliczamy:



zakażenie bakteryjne mieszków włosowych,

zapalenie gruczołów łojowych,

zapalenie gruczołów potowych,

łagodne choroby nowotworowe tkanki łącznej np. zbudowane z komórek tkanki tłuszczowej tłuszczaki,

różnego rodzaju torbiele,

zakażenia wirusowe,

nowotwory złośliwe.

Guzek pod pachą może oznaczać zapalenie mieszków włosowych

Zapalenie mieszków włosowych w obrębie dołów pachowych powoduje, że pod pachą powstają krostki, zgrubienia i zapalne guzki. Zmiany skórne otaczają włos. Bolesny guzek nie pojawia się na pierwszym etapie choroby, początkowo odczuwany jest jedynie duży dyskomfort, który związany jest z rozwojem infekcji.

Do częstych przyczyn rozwoju zapalenia mieszków włosowych zaliczamy:



niewłaściwie wykonywane zabiegi depilacji pach,

stosowanie nieodpowiednich kosmetyków,

wielokrotne korzystanie z maszynek do golenia jednorazowego użytku,

nieprzestrzeganie zasad higieny,

nadmierną potliwość,

noszenie nieprzewiewnej odzieży ze sztucznych włókien.

Duży, bolesny guzek pod pachą często wskazuje na zakażenie gronkowcem, które może rozprzestrzenić się na okoliczne mieszki włosowe. W obrębie dołów pachowych może rozwinąć się również grzybicze zapalenie mieszków włosowych. Infekcje bakteryjne i grzybicze powodują, że guzek na skórze stopniowo się powiększa i może się z niego sączyć surowicza lub ropna treść. Jeżeli pod pachą utworzy się czyrak, to niezbędne jest umówienie wizyty u swojego lekarza pierwszego kontaktu, który wystawi skierowanie do chirurga – w przypadku dużych ropnych guzków oraz czyraków może być konieczne oczyszczenie zmiany i stosowanie antybiotyków.

Guzek pod pachą a zapalenie gruczołów łojowych i gruczołów potowych

Przyczyną powstania guzka pod pachą może być również zapalenie gruczołów łojowych i gruczołów potowych. Objawy zapalenia gruczołów łojowych i zapalenia gruczołu potowego to m.in. zaczerwienie skóry oraz powiększający się czerwony guzek, który jest otoczony obwódką z nacieku zapalnego. I w tym przypadku mamy do czynienia z infekcją bakteryjną, która powoduje, że tworzy się bardzo bolesny ropień. Przyczyną rozwoju stanu zapalnego jest najczęściej zatkanie gruczołów potowych i gruczołów łojowych, co prowadzi do nadkażenia bakteryjnego. Rozwojowi zapalenia sprzyja nieodpowiednia higiena, niewłaściwie wykonywana depilacja i nadmierna potliwość, która może być związana np. z zaburzeniami hormonalnymi.

Tłuszczaki i torbiele mogą powodować guzek pod pachą

Tłuszczak to łagodny nowotwór tkanki łącznej tłuszczowej, który ma postać guzka. Guz tłuszczowy jest najczęściej miękki i ruchomy względem skóry oraz w obrębie podłoża. Zwykle guzek tłuszczowy nie powoduje bólu. Tłuszczak może zostać pomylony z torbielą przywłośną, która tworzy się w okolicy mieszka włosowego. Powiększony węzeł chłonny pod pachą może wskazywać również na inne schorzenia, które rozwijają się w obrębie m.in. klatki piersiowej.

Czytaj też:

Tłuszczaki na całym ciele – przyczyny, objawy i leczenie. Czy te guzy to rak?

Guzek od pachą może oznaczać choroby przebiegające z powiększeniem węzłów chłonnych

Powiększenie węzłów chłonnych może towarzyszyć wielu chorobom. Objaw ten występuje w przebiegu np. mononukleozy zakaźnej, niektórych chorób autoimmunologicznych i chorób spichrzeniowych.

Przyczyną powiększenia węzłów chłonnych pod pachą może również być nowotwór. Wyczuwalne guzki pod skórą, które są twarde, niebolesne i nieruchome, powinny skłonić do konsultacji lekarskiej. Powiększenie węzłów chłonnych pod pachą może być związane m.in. z rakiem piersi, rakiem płuc oraz innymi nowotworami złośliwymi. Często obserwowane jest w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej. Wyczuwalny guzek pod skórą w dole pachowym to objaw związany z nowotworami pierwotnymi w obrębie klatki piersiowej, a także przerzutami z innych narządów i układów.

Podejrzenie nowotworu wymaga wykonania badań, które pozwolą potwierdzić lub wykluczyć zmiany o podłożu nowotworowym. Na etapie diagnostyki wykonywane jest m.in. USG węzłów chłonnych. Jeżeli badanie USG ujawni niepokojące zmiany, to wykonuje się biopsję węzła chłonnego, której wyniki pozwalają zaplanować dalsze postępowanie terapeutyczne.

Czytaj też:

Tłuszczak na szyi – charakterystyka, rodzaje, kiedy warto usunąćCzytaj też:

Swędzenie skóry na rękach może być objawem raka trzustki. Co jeszcze może świadczyć o tej chorobie

Źródła: