Nerwica serca – objawy, przyczyny i ile trwa atak

Serce to jeden z najważniejszych narządów ludzkiego organizmu. Odpowiada ono za pompowanie krwi oraz transport tlenu i substancji odżywczych w organizmie. Zaburzenia w funkcjonowaniu serca wywołują dość specyficzne objawy, skłaniając do wykonania badań diagnostycznych, jednak nie zawsze związane są z chorobami mięśnia sercowego. Na funkcjonowanie narządów i układów ludzkiego organizmu w ogromnej mierze wpływają nasze emocje.

Zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego, które są skutkiem życia w ciągłym napięciu nerwowym, powodują występowanie różnych objawów somatycznych m.in. ze strony układu sercowo-naczyniowego. Dolegliwości sercowe, które pojawiają się na skutek przewlekłego stresu oraz przeżytych traum mogą pozorować zawał serca i inne schorzenia mięśnia sercowego, prowadząc do wystąpienia ataku paniki. Osoby, które po raz pierwszy doświadczają ataku nerwicy serca, obawiają się o własne życie, bo pojawiające się objawy są bardzo niepokojące. Wyniki przeprowadzonych badań diagnostycznych nie wskazują jednak na choroby serca. Nie oznacza to jednak, że stres psychologiczny nie szkodzi ogólnemu zdrowiu, bo na skutek przewlekłego napięcia nerwowego dochodzi do zaburzeń w funkcjonowaniu wszystkich narządów i układów ludzkiego organizmu.

Nieleczona nerwica serca może doprowadzić do m.in. występowania tzw. lęku przed lękiem, który znacząco utrudnia normalne funkcjonowanie, powodując problemy w każdej sferze życia. Warto dowiedzieć się więcej na temat zaburzeń lękowych oraz wskazujących na nie objawów, dzięki czemu łatwiej będzie zrozumieć zachodzące w organizmie zmiany oraz walczyć z uciążliwymi dolegliwościami.

Nerwica serca – co to jest?

Nerwica serca to jedno z wielu zaburzeń nerwicowych. Nie jest typową chorobą, bo jej objawy nie wynikają z możliwych do wykrycia podczas badań lekarskich schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Nerwica serca jest dolegliwością, której podłoże tkwi w naszej psychice, wywołując objawy somatyczne. Z objawami somatycznymi mamy do czynienia, gdy pochodzące z ciała objawy chorobowe nie są związane z konkretnym schorzeniem, które dotyczy danego narządu lub układu ludzkiego organizmu. W przypadku nerwicy serca pojawiają się typowe objawy kardiologiczne, które mają związek z nadmiernym obciążeniem układu nerwowego. Na pracę układu nerwowego wpływają różne czynniki np. szybkie tempo życia, przewlekły stres, traumatyczne wydarzenia, które prowadzą do nadmiernego wysyłania impulsów oraz wydzielania hormonów stresu, które zaburzają prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Nerwica serca zawsze wymaga zasięgnięcia porady lekarskiej. Diagnoza stawiana jest po wykonaniu wielu badań, które mają na celu wykrycie innych przyczyn zaburzeń ze strony serca i układu krążenia, które mogą manifestować się podobnymi objawami. Choć nerwica serca nie jest związana np. z przejściowym niedokrwieniem mięśnia sercowego, to wymaga leczenia, bo długo utrzymujący się stan nadmiernego napięcia nerwowego może spowodować np. nadciśnienie tętnicze.

Co więcej, nieleczona nerwica wpływa na efektywność pracy, powoduje zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, a także znacząco utrudnia codzienne funkcjonowanie, stając się przyczyną narastających problemów. Osoby odczuwające dolegliwości sercowe w niekomfortowych dla nich sytuacjach np. poza domem, zaczynają izolować się od otoczenia w obawie o wystąpienie kolejnego ataku nerwicy oraz często towarzyszącego uciążliwym dolegliwościom ataku paniki. „Ucieczka” w chorobę jest dodatkowym obciążeniem, które powoduje obniżenie poczucia własnej wartości, nasilając u chorego poczucie lęku oraz dyskomfortu psychicznego.

Nerwica serca – przyczyny

Często trudno jest jednoznacznie określić przyczyny, które powodują zaburzenia psychiczne. W celu ustalenia czynników, które wywołują dolegliwości bólowe w okolicy serca oraz inne objawy somatyczne, konieczne jest podjęcie leczenia. Pacjenci, u których podejrzewa się nerwicę serca, kierowani są na terapię psychologiczną, dzięki której możliwe jest wykrycie źródła problemu. Zaburzenia lękowe mogą być wynikiem wydarzeń, które miały miejsce na różnych etapach życia. Do najczęstszych przyczyn rozwoju zaburzeń psychicznych zaliczamy m.in.:

trudne dzieciństwo np. dorastanie w rodzinie dysfunkcyjnej,

poczucie odrzucenia,

długotrwały stres,

problemy finansowe i inne problemy życia codziennego,

chorobę, śmierć lub rozstanie,

zbyt wysokie wymagania otoczenia i nadopiekuńczość rodziców,

różnego rodzaju traumy,

stres pourazowy,

molestowanie seksualne,

gwałt,

napaść na tle rabunkowym,

mobbing,

przemoc fizyczną i psychiczną,

bycie świadkiem lub ofiarą wypadku.

Nawet z pozoru małoznaczące sytuacje mogą doprowadzić do rozwoju nerwicy serca.

Nerwica serca – objawy kardiologiczne

Nerwica serca może wywoływać różne objawy somatyczne, które powodują u chorego uczucie panicznego lęku oraz obawę o własne zdrowie i życie. Szczególnie przerażający jest pierwszy atak nerwicy serca, który może pojawić się np. podczas zakupów, jazdy samochodem lub komunikacją miejską, publicznego wystąpienia i itp. Do typowych objawów somatycznych, które odczuwają osoby zmagające się z nerwicą serca, zaliczamy:

nagłe kołatanie serca,

bardzo szybki puls,

ból w klatce piersiowej,

kłucie, pieczenie, gniecenie w klatce piersiowej,

problemy z nabraniem powietrza,

uczucie duszności,

zawroty głowy,

uczucie zbliżającego się omdlenia,

mroczki przed oczami.

Nerwica serca – objawy niezwiązane z sercem i układem krążenia

Przed i w trakcie ataku nerwicy serca mogą także występować inne objawy np.:

uczucie osłabienia,

ból głowy,

uderzenia gorąca,



zaczerwienienie skóry twarzy,

nadmierna potliwość,

nieuzasadniony, silny niepokój,

problemy z koncentracją.

Objawy nerwicy serca pojawiają się przede wszystkim w stanach zwiększonego stresu oraz w sytuacjach, które są dla osoby chorej z różnych względów niekomfortowe. Atak nerwicy serca może być odpowiedzią organizmu na przekazaną nam informację lub pojawić się na skutek długotrwałego napięcia nerwowego. Często zdarza się, że przed atakiem nerwicy serca występują także inne objawy somatyczne, które wskazują na zaburzenia o podłożu psychicznym np. niemające związku z chorobami narządów i układów bóle różnych części ciała, zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania, podwyższone ciśnienie tętnicze, drżenie rąk, drżenie wewnętrzne.

Bardzo silna nerwica serca może powodować nudności i wymioty, objawiać się drętwieniem w obrębie języka i twarzy oraz innych części ciała, a także doprowadzić do omdlenia, które związane jest ze wzrostem przepływu krwi oraz hiperwentylacją.

W przypadku nerwicy serca niezwykle ważne jest wykonanie badań diagnostycznych, które pozwolą dokładnie sprawdzić stan zdrowia serca. Jeżeli wyniki badań są dobre, to przyczyn uciążliwych dolegliwości trzeba szukać w naszej psychice.

Ile trwa atak nerwicy serca?

Atak nerwicy serca zwykle trwa od kilku do kilkunastu minut, jednak może się zdarzyć, że objawy będą utrzymywały się znacznie dłużej. Warto wiedzieć, że zamartwianie się wystąpieniem kolejnego ataku może w krótkim czasie doprowadzić do pojawienia się nieprzyjemnych objawów, dlatego chory powinien unikać zamartwiania się na zapas. Czując, że zbliża się atak nerwicy serca lub atak paniki, trzeba przede wszystkim postarać się miarowo, spokojnie oddychać, co pozwoli uspokoić mózg i pracę serca. Ważne jest także odwrócenie uwagi od dokuczających nam objawów np. dzięki rozmowie z bliską osobą.

Leczenie nerwica serca

Nerwica serca wymaga specjalistycznego leczenia, które uwzględnia konsultację psychologiczną oraz psychiatryczną, terapię psychologiczną oraz leczenie farmakologiczne. W leczeniu nerwicy serca stosuje się różne leki uspokajające, jednak niezbędne jest również prowadzenie regularnego trybu życia, stosowanie technik relaksacyjnych oraz zdrowej, urozmaiconej diety, w której powinny znaleźć się produkty bogate w magnez, potas oraz witaminy z grupy B. Po konsultacji z lekarzem można wspomagać się również ziołami o działaniu uspokajającym.

Ważne! Zaburzenia nerwicowe nasilają się u osób, które sięgają po różne używki. Z tego względu niezbędna jest rezygnacja z napojów, w których składzie znajduje się kofeina (kawa, napoje gazowane, napoje energetyczne), rzucenie palenia oraz rezygnacja ze spożywania alkoholu, który nie tylko w negatywny sposób wpływa na funkcjonowanie mózgu, ale także wchodzi w interakcje z lekami.

Czytaj też:

Amantadyna – skutki uboczne, mechanizm działania i środki ostrożnościCzytaj też:

Niemy zawał serca. Możesz go mieć i o tym nie wiedzieć