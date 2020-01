Usuwanie martwego naskórka – jak zrobić to bezpiecznie?

Jak złuszczać martwy naskórek z twarzy?

Należy podjąć szereg kroków, by sobie nie zaszkodzić.

Używaj delikatnych metod specjalnie dla twarzy.

Omijaj delikatną skórę wokół oczu i na ustach.

Upewnij się, że twarz jest zawsze czysta przed złuszczaniem.

Złuszczaj skórę ręcznie lub chemicznie.

Ręczne złuszczanie

Ręczne złuszczanie polega na użyciu narzędzia lub peelingu do fizycznego usunięcia martwych komórek skóry z twarzy.

Złuszczanie chemiczne

Złuszczanie chemiczne polega na użyciu łagodnego kwasu do rozpuszczenia martwych komórek skóry. Większość produktów sprzedawanych do stosowania na twarz zawiera niski poziom chemicznych substancji złuszczających, więc są one bezpieczne do stosowania przez większość ludzi.

Złuszczające substancje chemiczne mogą nie być odpowiednie dla osób o wrażliwej lub suchej skórze, ponieważ mogą powodować suchość lub podrażnienie. W przypadku złuszczania chemicznego stopniowe stosowanie może pomóc zapobiec podrażnieniom skóry.

Nie należy początkowo stosować chemicznych środków złuszczających więcej niż raz w tygodniu. Dermatolog może doradzić w zakresie stosowania i wyboru odpowiedniego produktu. Najczęstsze rodzaje złuszczających substancji chemicznych to:

alfa-hydroksykwas (AHA)

beta hydroksykwas (BHA)

retinol.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania AHA, BHA i retinolu, ponieważ będą one zbyt ostre dla skóry.

Czym złuszczać?

Myjka do twarzy

Używanie myjki jest dobrym rozwiązaniem dla osób o bardziej wrażliwej skórze. Weź zwykłą myjkę i zwilż ciepłą wodą, a następnie delikatnie pocieraj skórę małymi kółkami. Oczyszczanie twarzy przed złuszczaniem może być również korzystne, ponieważ powoduje to otwarcie porów skóry.

Naturalna gąbka

Naturalna gąbka może pomóc pozbyć się martwych komórek skóry na twarzy. Zwilż i wykręć gąbkę, a następnie rób małe okrągłe ruchy, aby złuszczać twarz. Staraj się nie wywierać zbyt dużego nacisku na skórę, ponieważ może to powodować podrażnienie. Lekkie ruchy powinny z łatwością pozwolić pozbyć się martwych komórek skóry.

Peeling do twarzy

Peelingi złuszczające są popularnym sposobem na pozbycie się martwych komórek skóry z twarzy. Mogą one jednak uszkadzać skórę, ponieważ składniki mogą powodować mikrourazy i podrażnienia. Unikaj produktów, które zawierają twarde cząstki, które się nie rozpuszczają, takich jak łupiny orzechów.

Peelingi wykonane z soli lub cukru łatwo rozpuszczają się i są delikatne dla skóry. Jednak nadal należy używać ich ostrożnie i nie częściej niż raz w tygodniu. Na ogół nie są odpowiednie dla osób o wrażliwej lub suchej skórze.

AHA

Działanie AHA polega na rozpuszczeniu wierzchniej warstwy skóry i odsłonięciu nowych komórek skóry pod nią. Użyj AHA, aby zmniejszyć pory lub zmniejszyć widoczność drobnych zmarszczek. Kwas glikolowy jest najczęściej stosowanym AHA.

BHA

BHA penetruje pory, aby je odblokować i jest bardziej odpowiednie dla tłustych i mieszanych rodzajów skóry. Kwas salicylowy jest najpopularniejszym BHA, a lekarze używają go w leczeniu trądziku.

Retinol

Retinol jest formą witaminy A, którą ludzie używają do pielęgnacji skóry. Jest to silny złuszczający środek chemiczny, który można zastosować w leczeniu trądziku. Retinol może powodować stany zapalne, więc osoby z wypryskami, łuszczycą lub trądzikiem różowatym powinny go unikać.

