Ta jedna zmiana może kompletnie odmienić twoje życie. Czy jesteś na nią gotowy?

Wielu z nas chce się zmienić. Możemy chcieć być bardziej ekstrawertyczni, spontaniczni lub produktywni. Mówiąc bardziej konkretnie, możemy chcieć ćwiczyć trzy razy w tygodniu, spożywać mniej alkoholu lub schudnąć 10 kg. Jednym z faktów naukowych, o którym wiemy w tym przypadku na pewno, jest to, że kiedy chcemy zmienić osobowość, mamy zarówno zdolności, jak i możliwości (Hudson i Fraley, 2015). Dążenie do osobistego rozwoju i zmiany nie oznacza narzekania, ale zamiast tego sugeruje wszechobecną potrzebę doskonalenia się.

Jak to działa?

Poprawa przybiera różne formy i może obejmować osiągnięcie celów, takich jak doskonalenie umiejętności, bycie zdrowszym lub bardziej towarzyskim. Jednak rozwój osobisty wiąże się z kosztami psychologicznymi, które powstrzymują niektórych przed działaniem. Kiedy rozważamy zmianę, uznajemy również istniejący deficyt lub słabość, uświadamiamy sobie, że może jesteśmy źle przygotowani do tej konfrontacji. Musimy także poświęcić sporo wysiłku temu wyzwaniu. W wielu przypadkach zmiana w minimalnym stopniu oznacza powtórkę nawyków, a w innych przypadkach może skutkować całkowitym odnowieniem naszych osobowości, na lepsze lub na gorsze (Hudson, Briley, Chopik i Derringer, 2019).

Zdolność do zmiany zaczyna się od samoświadomości i stworzenia określonego, mierzalnego celu. Aby nastąpiła trwała zmiana, musi się wydarzyć kilka rzeczy. Po pierwsze, musimy mieć ważny powód do zmiany. Samo pragnienie, choć konieczne, nie wystarczy, aby dokonać zmiany. Często potrzeba zmiany jest oczywista (np. rzucenie palenia), ale dana osoba nie ocenia tej potrzeby jako pilnej, a zatem zgodność jest tymczasowa lub sporadyczna. Po drugie, musimy zrozumieć, jak dokonać zmiany. Nie każdy zdaje sobie sprawę, które optymalne strategie wspierają dążenie do pożądanego rezultatu. Po trzecie, społeczne poparcie dla zmian zwiększa prawdopodobieństwo ich skuteczności i stabilności. Jeśli te trzy czynniki nie zostaną wcielone w życie, możemy szybko powrócić do naszych złych nawyków, a następnie poczuć rozczarowanie i frustrację naszymi nieudanymi próbami.

Ten problem może dotyczyć każdego

Z takim dylematem mierzył się prof. Bobby Hoffman z University of Central Florida. Jego problem był wynikiem 20 lat nocnych zajęć. Kiedy zaczął studia podyplomowe w 2002 r., pracował lub uczęszczał na zajęcia w ciągu dnia i przyzwyczaił się do siedzenia do późna w nocy, aby się uczyć. Potrzebował kilku godzin, żeby się zrelaksować przed snem. Jego typowy czas pójścia spać to 2 w nocy. Niestety, nie udało mu się zerwać z niezdrowym nawykiem, mimo że 16 lat temu skończyłem szkołę. Późna pora snu nie oznaczała, że będzie spać cały dzień, ale wyraźnie oznaczała, że nie odpoczywał wystarczająco, aby optymalnie myśleć i być produktywnym.

Badania pokazują, że ludzie, którzy śpią mniej, mają liczne deficyty poznawcze, fizyczne i związane z postawą. Brak snu skutkuje mniejszą zdolnością do przypominania sobie informacji, wolniejszym czasem reakcji, zmniejszonym funkcjonowaniem płuc, poczuciem posiadania mniejszej ilości energii i wyższym ciśnieniem krwi (Patrick i in., 2017). Brak snu może również sprawić, że będziemy podatni na otyłość (Cooper i in., 2018), kupowanie większej ilości jedzenia (Chapman i in., 2013) oraz spożywanie większych porcji (Hogenkamp i in., 2013). Brak snu wpływa również na nasze emocje i jest związany z podatnością na złość (Krizan i in., 2017).

Jak profesor rozwiązał problem?

W końcu zdając sobie sprawę z konsekwencji bycia nocnym markiem, Hoffman postanowił zmienić swoje zachowanie. Nie wiedział dokładnie, co robić. Pierwszym krokiem było przygotowanie planu przed misją. Postanowił wstawać 30 minut wcześniej przez 8 dni z rzędu. Następnie wymyślił, co zrobić ze swoim czasem, aby ten wczesny wysiłek się opłacił. Innymi słowy, mierzył swój sukces, aby uzasadnić przekonanie, że wczesne wstawanie było korzystne. Po trzecie, zawarł pakt z bliskim przyjacielem, aby spotkać się na godzinny spacer przed rozpoczęciem dnia. Umowa wywarła na nim pewną presję społeczną, która nie pozwoliłaby mu „zrewidować” celów w dni, w których pragnął odpocząć.

Co się stało w wyniku tej zmiany? Po pierwsze, Hoffman miał więcej energii niż kiedykolwiek wcześniej. Jego czas produkcyjny wzrósł o około dwie godziny. Po drugie, po przebudzeniu był bardziej czujny i wypoczęty. Chociaż jego godziny snu były względnie stałe w porównaniu z okresem sprzed zmiany, wczesne budzenie sprawiło, że poczuł się lepiej fizycznie i psychicznie. Po trzecie, jak większość rannych ptaszków wie, w godzinach porannych doświadczamy cichszego, spokojniejszego świata, ponieważ dla większości ludzi takie rzeczy jak ruch uliczny i codzienna harówka jeszcze się nie zaczęły. Wreszcie profesor poczuł, że ma większą kontrolę nad sobą, produktywnością i nastrojem, mimo że to postrzeganie wydajności ma niewiele wspólnego z czasem czuwania. Jeśli wstaje przed 7, wie, że jego dzień ma dobry początek.

Co ty sam powinieneś zrobić?

Co powinieneś zrobić? To zależy od stopnia twojego zaangażowania. Mądra starsza pani powiedziała kiedyś „bierz udział w bitwach na tyle dużych, by miały znaczenie, ale na tyle małych, by je wygrać”. Chociaż niektórzy uczeni sugerują rozpoczęcie od małych, wzrastających z czasem celów aby zagwarantować sukces, tylko ty wiesz, ile możesz poświęcić na dane zadanie i czy to wyzwanie jest wystarczająco istotne, aby coś zmienić.

Oceń także swoje możliwości. Czy masz czas i energię, aby poświęcić się swojemu celowi? Wyznaczanie celów jest kwestią bardzo osobistą i powinieneś unikać robienia rzeczy tylko dlatego, że coś brzmi dobrze lub jest oparte na perswazji innych. Sukces jest również bardziej prawdopodobny, gdy śledzisz swoje postępy, dosłownie zapisując swój plan, osiągnięcia i wyniki.

