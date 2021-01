Twoja skóra straciła dawny blask? Oto 5 rzeczy, które go przywrócą

Kosmetyczna pielęgnacja skóry

Kwasy, retinole, sera, balsamy, kremy... istnieje niezliczona ilość produktów przeznaczonych do pielęgnacji twarzy i naprawdę trudno jest nadążyć za tym, do czego służy każdy produkt. Ale jeśli naprawdę poważnie podchodzisz do pielęgnacji skóry, musisz odejść od sklepowej półki z kosmetykami i wrócić do podstaw. Jeśli nie masz solidnych podstaw w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia, każdy, nawet najlepszy produkt może zrobić dla twojej skóry tyle, co nic.

– Na rynku jest i zawsze było mnóstwo rozwiązań dla skóry – mówi dr Chris Donegan, naukowiec zajmujący się w swojej codziennej pracy kosmetykami. – Ale chociaż zabiegi kosmetyczne z pewnością pomagają rozwiązać problemy z naszą skórą, podstawowe rozwiązania są w rzeczywistości o wiele prostsze, niż wielu z nas uważa. Poza tym nie wiążą się z jakimikolwiek operacjami.

Skóra – największy organ naszego ciała

– Należy pamiętać, że skóra jest największym organem w naszym biologicznym składzie i dlatego wymaga takiego samego poziomu wsparcia jak inne części ciała – mówi dr Donegan.

Specjalista ponadto dodaje, że potrzebujemy holistycznego podejścia do pielęgnacji skóry: takiego, które bierze pod uwagę różne elementy naszego ogólnego stanu zdrowia. Wskazuje, że istnieje pięć prostych, ale fundamentalnych obszarów naszego codziennego stylu życia, które wymagają naszej uwagi, zanim rozważymy jakiekolwiek interwencje chirurgiczne.

5 rzeczy, które poprawią wygląd skóry

Skalpel to najprostsza metoda: położę się na stół operacyjny i niechaj mnie kroją i zszywają. Ale czasami warto nauczyć się czegoś o sobie samym i spróbować mniej inwazyjnych rozwiązań. Oto 5 aspektów stylu życia, które warto poprawić.

Sen



To prawdopodobnie nie będzie zaskoczeniem. Kiedy doznajemy zakłóceń snu w nocy, odczuwamy fizyczne skutki tego problemu: wycieńczenie i zmęczenie to dwa kluczowe czynniki, które uwidaczniają się na naszych twarzach. Ale brak snu hamuje również naturalne funkcjonowanie naszego organizmu, co nie jest dla wielu oczywiste. Zakłóca gojenie się ran, produkcję kolagenu i ogólną teksturę naszej skóry. Chociaż jest to coraz trudniejsze w obecnej sytuacji pandemii, sen to pierwszy obszar, którym należy się zająć. Aspekty zdrowotne, które się z nim wiążą, to nie tylko problemy ze skórą.



Nawodnienie



Nasza skóra składa się w ponad 64 proc. z wody i jest jednocześnie największym organem w ciele, a to jest wyraźnym wskaźnikiem tego, jak ważne dla jakości skóry jest utrzymanie nawilżenia na właściwym poziomie. Woda pomaga wypłukać toksyny, a także zwiększa elastyczność skóry, co bezpośrednio przeciwdziała powstawaniu zmarszczek wraz z wiekiem. Ponadto zwiększony poziom nawilżenia skóry oznacza, że skóra fizycznie ma więcej miejsca na produkcję kolagenu i elastyny.

Chociaż wszystkie wypijane płyny zawierają pewną ilość wody, nie mogą one zastąpić korzyści, jakie otrzymujemy w najprostszej postaci. Powinniśmy starać się wypijać co najmniej osiem szklanek czystej wody dziennie.



Odżywianie



Nasza dieta odgrywa ogromną rolę w poprawie każdego aspektu naszego zdrowia, ale to właśnie składniki odżywcze, które otrzymujemy z owoców i warzyw, naprawdę poprawiają jakość skóry. Dbałość o spożywanie tych grup pokarmów i dbanie o zbilansowaną dietę znajdą odzwierciedlenie w wyglądzie skóry, poprawią jej blask i sprężystość. I chociaż to nie zostanie naprawione z dnia na dzień, korzyści osiągane z upływem czasu są niezaprzeczalne, zwłaszcza w kontekście starzenia się.



Ćwiczenia



To, jak bardzo obciążamy się fizycznie, idzie w parze z przepływem krwi, który jest ściśle powiązany z produkcją kolagenu. Wraz ze wzrostem tętna podczas ćwiczeń zwiększa się również przepływ krwi, co pomaga odżywić i naprawić komórki skóry. Aktywność fizyczna pomaga zatem przyspieszyć ten proces. Naturalne procesy, które pomagają odmłodzić organizm, stają się dzięki temu wydajniejsze.



Suplementacja



Wielu z nas codziennie przyjmuje jakąś formę suplementów, jednak często nie jesteśmy świadomi, czy i w jaki sposób przyczyniają się one do jakichkolwiek widocznych korzyści dla ogólnego wyglądu naszej skóry. Ale wybór odpowiednich suplementów może pomóc poprawić wewnętrzne środowisko organizmu, pomagając wesprzeć wszystkie aspekty naszego zdrowia. Czytaj też:

