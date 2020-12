Ból brzucha po lewej stronie może mieć różne przyczyny: od naciągniętego mięśnia po groźną chorobę

Ból brzucha po lewej stronie, choć wydaje się określeniem dość ścisłym, potrzebuje jeszcze konkretniejszego sprecyzowania, by można było wskazać jego przyczynę. Jeśli występuje on głównie w górnej lewej części brzucha, wskazuje sygnalizuje najprawdopodobniej o takich problemach jak: niestrawność, gazy, refluks, wrzody, kamienie nerkowe, nieżyt żołądka. Zlokalizowany w lewym podbrzuszu, może natomiast świadczyć o chorobach okrężnicy oraz dolegliwościach ginekologicznych (endometrioza, torbiele jajników). W tych przypadkach lekarz może dopytać o współwystępowanie gorączki, krwawych stolców. uporczywych nudności i wymiotów, zmianę częstotliwości oddawania moczu. Poznaj więc 13 najczęstszych możliwych przyczyn bólu brzucha po lewej stronie, których nie można ignorować.

Przyczyny bólu brzucha po lewej stronie

1. Zapalenie uchyłków

Zapalenie uchyłków jelita grubego to jeden z najczęstszych powodów, przez które brzuch może boleć po lewej stronie. Zazwyczaj zapaleniu towarzyszy gorączka, zmiana rytmu wypróżnień, niekiedy również pojawiają się krwawe stolce oraz dreszcze, a także – choć rzadziej – nudności i brak apetytu. W skrajnych przypadkach ból brzucha po lewej stronie spowodowany zapaleniem uchyłków może prowadzić do krwawienia lub zatoru. Leczenie polega na podaniu antybiotyków, a w poważniejszych przypadkach konieczne jest przeprowadzenie operacji.

2. Zapalenie jelita grubego

W przeciwieństwie do zapalenia uchyłków, zapalenie jelita grubego często objawia się zmianami w funkcjonowaniu jelit i biegunką, czasem krwawą. Zapalenie najczęściej jest spowodowane wirusowym zakażeniem przewodu pokarmowego.

3. Nieżyt żołądka

Nieżyt żołądka (zapalenie błony śluzowej żołądka) może być spowodowany infekcjami, przyjmowaniem niektórych leków, a także piciem zbyt dużej ilości alkoholu. Ból brzucha po lewej stronie spowodowany nieżytem żołądka pojawia się nagle (ostre zapalenie błony śluzowej żołądka) lub rozwija się z czasem (przewlekłe zapalenie żołądka). Zapalenie błony śluzowej żołądka i wrzody to najczęstsze przyczyny bólu brzucha po lewej stronie, w górnej jego części. Ból ten często nasila się w nocy, a ustaje po jedzeniu.

4. Półpasiec

Jeśli miałeś kiedyś ospę wietrzną-półpaśca, wirus może pozostawać w uśpieniu przez dziesięciolecia, zanim powróci właśnie jako półpasiec. Jeżeli bólowi brzucha po lewej stronie towarzyszą: wysypka, pieczenie i swędzenie, lekarz wykona badanie, mające potwierdzić właśnie tę chorobę.

5. Tętniak aorty brzusznej

Tętniak aorty brzusznej często rośnie powoli i bez objawów, a jego pęknięcie zagraża życiu. W miarę jednak jego powiększania się niektóre osoby zauważają pulsujące uczucie w okolicy pępka, głęboki i ciągły ból brzucha z lewej strony oraz ból pleców. Jeśli zaobserwujesz u siebie te objawy, niezwłocznie udaj się do lekarza.

6. Niestrawność

Niestrawność powoduje uczucie dyskomfortu, pełności po jedzeniu, a także wzdęcia i odbijanie się. Przyczyną niestrawności jest niewłaściwa dieta, występuje ona również jako reakcja na niektóre leki, pojawia się u kobiet w ciąży, a także wtedy, gdy odczuwamy przed czymś obawę. Najczęściej w przypadku niestrawności pomaga zmiana sposobu odżywiania się.

7. Torbiele jajników

Jajniki są zlokalizowane w podbrzuszu, po obu stronach macicy. Czasem powstają w nich torbiele – wypełnione płynem woreczki, które zazwyczaj jednak ustępują samoistnie i są bezbolesne. Niektóre kobiety w ogóle nie wiedzą, że je mają/miały, jednak u innych może pojawiać się ból. Jeśli dotyczy lewego jajnika, występuje po lewej stronie brzucha. Gdy towarzyszą mu zawroty głowy, gorączka, przyspieszony oddech, oznacza to pęknięcie torbieli lub skręt jajnika i wymaga podjęcia natychmiastowego leczenia. Powstaniu torbieli jajników nie da się zapobiec, ale można je wykryć podczas badania USG.

8. Kamienie nerkowe

Jeśli ból brzucha po lewej stronie jest spowodowany kamieniami nerkowymi, towarzyszą mu objawy ze strony układu moczowego: dyskomfort podczas oddawania moczu, jego nieprzyjemny zapach, poczucie uporczywej potrzeby załatwienia się. Najczęściej powstawanie kamieni nerkowych jest związane z niewystarczającym nawadnianiem i piciem zbyt małej ilości wody, a także z aktywnością fizyczną (zbyt małą lub zbyt dużą), otyłością, jedzeniem zbyt dużych ilości soli lub cukru.

9. Naciągnięty lub nadwyrężony mięsień

Wiele przyczyn może doprowadzić do naciągnięcia mięśnia brzucha, np. nadmierne rozciąganie i nadmierny wysiłek fizyczny. Naciągnięciu towarzyszy skurcz, wraz z którym pojawić się mogą: ból, zsinienie i obrzęk. Pomóc może odpoczynek i nałożenie zimnego okładu.

10. Zapalenie przydatków (narządów miednicy mniejszej)

To choroba występująca u kobiet i dotycząca macicy, szyjki macicy, jajowodów oraz jajników. Najbardziej narażone na nią są aktywne seksualnie kobiety poniżej 25. roku życia. Samo zapalenie należy do chorób przenoszonych drogą płciową, a według danych amerykańskiej agencji CDC jedna na osiem cierpiących na nie kobiet może mieć problem z zajściem w ciążę. Choroba często nie daje żadnych objawów bądź powoduje ból brzucha, także po lewej stronie i ból miednicy, gorączkę, bolesne oddawanie moczu, a także ból podczas stosunku. Pojawia się też wydzielina z pochwy. Zapalenie narządów miednicy mniejszej leczy się m. in. antybiotykami.

11. Gazy

Odbijanie, wzdęcia, dyskomfort, ból po lewej stronie brzucha mogą być objawami gazów, których wytwarzanie stanowi element procesu trawienia. Według danych Cleveland Clinic, przeciętny człowiek przepuszcza gaz od 14 do 23 razy dziennie. Gazy najczęściej są spowodowane połykaniem powietrza (np. podczas żucia gumy lub zbyt szybkiego jedzenia i picia), a także sytuacją, w której bakterie w jelicie grubym rozkładają pokarmy, mogące powodować gazy. Szczególnie na nie narażone są osoby z zespołem jelita drażliwego, nietolerancją laktozy i fruktozy.

12. Przepuklina

Najbardziej oczywistym objawem przepukliny jest wybrzuszenie lub guzek guzek w jamie brzusznej. Istnieje kilka rodzajów przepuklin, ale najbardziej powszechna jest przepuklina pachwinowa, do której dochodzi, gdy jelito lub tłuszcz przebijają się przez ścianę brzucha lub pachwinę. W przypadku przepukliny ból po lewej stronie brzucha nasila się podczas kaszlu, śmiechu, ćwiczeń i wysiłku. Takie objawy wymagają konsultacji z lekarzem, który zdecyduje, czy potrzebna będzie operacja.

13. Niedrożność jelit

Niedrożność jelit to częściowa lub całkowita blokada fizyczna jelita cienkiego bądź grubego, która zatrzymuje pokarm w przewodzie pokarmowym. Najczęściej tę blokadę powodują blizny po operacjach, przepukliny i guzy. Oprócz bólu brzucha, również po lewej stronie pojawiają się obrzęki, ból i utrata apetytu. Leczenie jest zależne od konkretnego przypadku, ale może wymagać przeprowadzenia operacji, więc jeśli masz problem z oddawaniem gazów lub stolca, skontaktuj się jak najszybciej z lekarzem.

